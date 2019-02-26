Смертельна ДТП у Харкові: Зайцевій та Дронову сьогодні оголосять вирок



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У Харкові 26 лютого оголосять вироки Олені Зайцевій та Геннадію Дронову

Прокуратура вимагає для обвинувачених 10 років в'язниці

У вівторок, 26 лютого, Київський суд Харкова винесе вирок у справі щодо найбільш резонансної ДТП в Україні останніх років, яка забрала життя шістьох людей. На лаві підсудних – Олена Зайцева та Геннадій Дронов. Засідання суду розпочнеться о 14:00.

Сторона обвинувачення вимагає для кожного з них 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на дебатах у суді по справі щодо смертельної ДТП в центрі Харкова Олена Зайцева визнала провину за всіма пунктами звинувачення, а її захист просить суд про поблажливість.

Інший учасник кривавої аварії Дронов також визнав свою провину.

Нагадаємо, 22 січня лікар-нарколог, яка оглядала Зайцеву, з'явилася в суді.

Раніше у Харкові суд викликав експертів, які не змогли визначити, чи була Зайцева під наркотиками.

26 жовтня минулого року медкомісія, створена за зявою захисту Зайцевої, що у неї постравматична енцефалопатія головного мозку, визнала: у Зайцевої немає патологій, і вона може перебувати в СІЗО.

Як відомо, ДТП сталася в Харкові 18 жовтня минулого року. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехрестівул. Сумської та провулку Мечнікова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинуло 6 людей.