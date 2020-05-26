У центрі Києва сталася стрілянина, є поранений



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Правоохоронці на місці події з’ясовують усі обставини скоєного Ілюстративне фото

Вогнепальне поранення отримав 37-річний чоловік

У центрі Києва на Печерську сталася стрілянина. Вогнепальне поранення отримав 37-річний чоловік.

Про це повідомили у поліції Києва.

Подія сталася на столичному Печерську. Невідомий відкрив вогонь по чоловіку.

«Сьогодні о 18:20 до столичної поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що на вул. Драгомирова невідомий стріляв у чоловіка. За викликом негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, криміналісти, кінологи та представники інших профільних служб», - йдеться у повідомленні.

Вогнепальне поранення отримав 37-річний чоловік.

Потерпілого госпіталізували до лікарні.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Печерському управлінні поліції.

Після проведення усіх необхідних першочергових слідчих дій цій події буде надана правова кваліфікація.