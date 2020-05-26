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    У центрі Києва сталася стрілянина, є поранений

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    <span>Правоохоронці на місці події з&rsquo;ясовують усі обставини скоєного</span> - У центрі Києва сталася стрілянина, є поранений
    Правоохоронці на місці події з’ясовують усі обставини скоєного
    Ілюстративне фото

    Вогнепальне поранення отримав 37-річний чоловік

    У центрі Києва на Печерську сталася стрілянина. Вогнепальне поранення отримав 37-річний чоловік.

    Про це повідомили у поліції Києва.

    Подія сталася на столичному Печерську. Невідомий відкрив вогонь по чоловіку.

    «Сьогодні о 18:20 до столичної поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що на вул. Драгомирова невідомий стріляв у чоловіка. За викликом негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, криміналісти, кінологи та представники інших профільних служб», - йдеться у повідомленні.

    Вогнепальне поранення отримав 37-річний чоловік.

    Потерпілого госпіталізували до лікарні.

    Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Печерському управлінні поліції.

    Після проведення усіх необхідних першочергових слідчих дій цій події буде надана правова кваліфікація. 

    Національна поліція України Київ Печерськ поліція чоловік стрілянина
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