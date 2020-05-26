У центрі Києва сталася стрілянина, є поранений
Вогнепальне поранення отримав 37-річний чоловік
У центрі Києва на Печерську сталася стрілянина. Вогнепальне поранення отримав 37-річний чоловік.
Про це повідомили у поліції Києва.
Подія сталася на столичному Печерську. Невідомий відкрив вогонь по чоловіку.
«Сьогодні о 18:20 до столичної поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що на вул. Драгомирова невідомий стріляв у чоловіка. За викликом негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, криміналісти, кінологи та представники інших профільних служб», - йдеться у повідомленні.
Вогнепальне поранення отримав 37-річний чоловік.
Потерпілого госпіталізували до лікарні.
Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Печерському управлінні поліції.
Після проведення усіх необхідних першочергових слідчих дій цій події буде надана правова кваліфікація.