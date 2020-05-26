Масове вбивство на Житомирщині: поліція розкрила деталі розслідування



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Поліція розслідує вбивство на Житомирщині Фото: Нацполіція

Слідчі вже призначили до 200 експертиз та досліджень

Слідчі Головного управління Нацполіції Житомирщини під процесуальним керівництвом прокуратури області проводять досудове розслідування вбивства семи киян та замаху на вбивство їх товариша, що сталися 22 травня на ставку у Попільнянському районі: було призначено близько 200 досліджень. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Житомирській області.

«Наразі слідчі призначили до 200 досліджень: від судово-медичних експертиз тіл загиблих до комплексних молекулярно-генетичних та балістичних, дактилоскопічних, трасологічних та інших», - розповів начальник головного управління Нацполіції в Житомирській області Сергій Крупєй.

Зазначається, що у рамках кримінального провадження, розпочатого за п.1 ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч.2 ст. 15 (Замах на злочин) ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу, поліцейські провели комплекс слідчо-розшукових дій, а саме:

на місці події проведено ретельний огляд та вилучено низку слідової інформації, що допоможе відтворити перебіг подій того вечора;

встановлено, що тіла загиблих знаходились у кількох місцях. Двоє чоловіків, 1986 та 1973 р.н., військовослужбовці одного з батальйонів Нацгвардії, на момент загибелі перебували в альтанці, де вечеряли до того усі прибулі та орендар ставка;

тіла ще двох чоловіків, волонтера, 1976 р.н., та нацгвардійця, 1970 р.н., поліцейські виявили на вході до іншого будинку, де, за наявною інформацією, на момент конфлікту шестеро з гостей, у тому числі і названі, уже спали. Молодший із загиблих був у найбільш давніх і приязних стосунках із підозрюваним. Попередньо, їх знайомство тривало близько 10 років і жодних конфліктів між ними раніше не виникало;

інші троє чоловіків, 1970, 1973 та 1990 р.н., знаходились на ліжках в одній з кімнат будинку і зафіксовані на місці обставини вказують на те, що подальші події були несподіваними і неочікуваними для загиблих;

у ході проведеного огляду вилучено 6 одиниць вогнепальні зброї – уся зареєстрована та належала учасникам події. Підозрюваному - гладкоствольна рушниця ИЖ-58 16 калібру. Загиблим - мисливські карабіни «Ремінгтон», «Ругєр», АКМС-МФ1, Zbroyar Z15 та травматичний пістолет ПМТ. Також під час огляду було виявлено набої та гільзи, два ножі;

серед вилученого і три автомобілі: ВАЗ 2121 («Нива»), що належить підозрюваному, та «Нісан Наваро» і «Шкода Октавія», на яких приїхали відпочивальники;

відповідно до висновків експертів, причинами смерті семи загиблих стали вогнепальні дробові поранення з ушкодженням внутрішніх органів;

проведено слідчі експерименти і опитано кілька десятків осіб, як родичів, так і жителів села щодо обставин події.

Вказується, що рідні загиблих розповідають, що чоловіки виїхали з дому уранці 21 травня для відзначення дня народження одного з них та риболовлі у місці, де вони неодноразово уже бували.

«Ми зацікавлені у якнайшвидшому та максимально об’єктивному розслідування обставин цього вбивства, однак розуміємо масштабність роботи, яку необхідно виконати, аби розібратись у перебігу подій та встановити достовірну картину злочину», - повідомили у поліції.

Зазначається, що у головному управлінні Нацполіції Житомирщини створено посилену слідчо-оперативну групу під процесуальним керівництвом прокуратури області.

Як повідомлялось, у Житомирській області чоловік розстріляв з мисливської рушниці сімох осіб. Злочинця затримала поліція, він перебуває під вартою. Рушницю, з якої було здійснено масове вбивство, вилучили. Затриманий буде направлений на судово-психіатричну експертизу, після чого суд вирішить осудний він чи ні.

Слідчі вручили підозру чоловіку, який влаштував розстріл на Житомирщині.

Чоловік, якого підозрюють у вбивстві 7 людей на Житомирщині, раніше притягувався до адміністративної відповідальності та був фігурантом кримінальної справи.

Підозрюваний у вбивстві 58-річний Анатолій Захаренко найближчим часом пройде судово-психіатричну експертизу.