  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Десятки лебедів облюбували берег Дніпра у столиці (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Птахи обрали берег Дніпра для зимування - Десятки лебедів облюбували берег Дніпра у столиці (фото)
    Птахи обрали берег Дніпра для зимування
    фото: Ірина Колесникова/Facebook

    Погодувати птахів приходять місцеві мешканці

    До затоки Дніпра у парк «Наталка», що в Києві, прилетіло понад 30 лебедів. Птахи обрали столичний берег для зимування. Про це повідомляє спільнота «Оболонський район Києва» у Facebook.

    Погодувати птахів, яких щодня більшає, приходять сотні місцевих мешканців.

    «Лебедине царство на Оболоні у Києві. Такі красиві, величні, граціозні, і при цьому дуже милі та довірливі. Навіть позують …», – написала Ірина Колеснікова, яка опублікувала фото у спільноті.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Десятки лебедів облюбували берег Дніпра у столиці (фото)
    Десятки лебедів облюбували берег Дніпра у столиці (фото)
    Десятки лебедів облюбували берег Дніпра у столиці (фото)
    Десятки лебедів облюбували берег Дніпра у столиці (фото)

    Нагадаємо, у Василькові, що на Київщині, двох лебедів з підрізаними крилами випустили в озеро, куди подекуди зливають бруд та скидають сміття. Мешканці закликають зоозахисників визволити тварин.

    Раніше на Київщині рятувальники вивільнили лебедів із крижаної пастки.

    Читайте також: Київський ботанічний сад похизувався першим цвітінням азалій
    Теги: Київ рятувальники Facebook птахи парк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Десятки лебедів облюбували берег Дніпра у столиці (фото)