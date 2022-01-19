Десятки лебедів облюбували берег Дніпра у столиці (фото)

Погодувати птахів приходять місцеві мешканці

До затоки Дніпра у парк «Наталка», що в Києві, прилетіло понад 30 лебедів. Птахи обрали столичний берег для зимування. Про це повідомляє спільнота «Оболонський район Києва» у Facebook.

Погодувати птахів, яких щодня більшає, приходять сотні місцевих мешканців.

«Лебедине царство на Оболоні у Києві. Такі красиві, величні, граціозні, і при цьому дуже милі та довірливі. Навіть позують …», – написала Ірина Колеснікова, яка опублікувала фото у спільноті.

Нагадаємо, у Василькові, що на Київщині, двох лебедів з підрізаними крилами випустили в озеро, куди подекуди зливають бруд та скидають сміття. Мешканці закликають зоозахисників визволити тварин.

Раніше на Київщині рятувальники вивільнили лебедів із крижаної пастки.

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