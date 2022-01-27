Китайські вчені повідомили про новий коронавірус

NeoCoV є близьким родичем коронавірусу MERS-CoV, що викликає близькосхідний респіраторний синдром

Вчені з Китаю повідомили, що виявлений в Африці коронавірус NeoCoV має схожі принципи проникнення в клітини з SARS-CoV-2 і може потенційно нести небезпеку для людини. Препринт статті китайських учених розміщено на порталі bioRxiv.

NeoCoV був виявлений у кажанів у ПАР і поки що циркулює в цій популяції. Проте вчені відзначають, що він має прихований потенціал мутувати і в результаті отримати здатність проникати не тільки в клітини тварин, а й у людину.

NeoCoV є близьким родичем коронавірусу MERS-CoV, збудника близькосхідного респіраторного синдрому, спалах якого був зафіксований у 2010-х роках.

«У цьому дослідженні ми несподівано виявили, що NeoCoV та його близький родич PDF-2180-CoV можуть ефективно використовувати деякі типи ангіотензинперетворюючого ферменту 2 (АСЕ2, рецептор, через який деякі коронавіруси потрапляють в організм - ред.) кажана і, що менш сприятливо, ACE2 людини для проникнення [в організм]», – пишуть вчені.

Коронавірус SARS-CoV-2, що викликали пандемію Covid-19, також використовує АСЕ-2 для потрапляння в організм.

Китайські вчені відзначають, що їхнє дослідження визначає перші випадки використання АСЕ2 «родичами» коронавірусу MERS-CoV. Це виявляє потенційну загрозу біобезпеці, зазначають вони.

Вчені заявили, що за поведінкою вірусу необхідно ретельно спостерігати. При цьому вони наголосили, що природа NeoCoV досі не вивчена достатньою мірою.

До слова, глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон».

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