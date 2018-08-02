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    Новини

    У чорнобильській зоні виявлено масову вирубку лісу

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    Вирубування лісу (ілюстративне фото) - У чорнобильській зоні виявлено масову вирубку лісу
    Вирубування лісу (ілюстративне фото)

    Поліція проводить розслідування відносно повідомлення щодо масової вирубки лісу в зоні ЧАЕС

    У зоні відчуження ЧАЕС поблизу колись населеного пункту Корогод проводиться масова вирубка лісу. Це з’ясувала поліція за результатами моніторингу соцмереж, повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

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    «Провівши моніторинг соціальних мереж, поліція з’ясувала, що в Чорнобильському радіаційно–екологічному біосферному заповіднику, поблизу раніше населеного пункту Корогод, нібито відбувається масова вирубка дерев для подальшого використання за межами зони відчуження», - йдеться в повідомленні.

    Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 246 Кримінального кодексу України (Незаконна порубка лісу). Відомості щодо даної події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

    Як повідомлялося, у зоні відчуження ЧАЕС знову з'явилися бурі ведмеді, які зникли тут у ХІХ столітті і до початку 2000-них років не було жодних свідчень відновлення виду на цій території.

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    вирубування лісу ЧАЕС Чорнобильська зона Київщина поліція
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