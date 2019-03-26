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    У Чорнобильській зоні затримали чергових любителів екстриму (фото)

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    <p>Затримані 35-річний та 38-річний чоловіки виявилися жителями Дніпропетровської області</p> - У Чорнобильській зоні затримали чергових любителів екстриму (фото)

    Затримані 35-річний та 38-річний чоловіки виявилися жителями Дніпропетровської області

    Фото: Нацполіція

    Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу

    Під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС, в районі відселеного села Лелів було виявлено двох сталкерів, які проникли на територію зони відчуження поза контрольно-пропускними пунктами з метою екстремального туризму. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    35-річний та 38-річний чоловіки виявилися жителями Дніпропетровської області.

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    Щодо даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20-30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Матеріали направлено до Славутицького міського суду Київської області для прийняття рішення.

    Як повідомлялося, туристи завалили зону відчуження ЧАЕС сміттям.

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