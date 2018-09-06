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    Новини

    У Чорнобильській зоні знову зловили туристів-екстремалів

    • Розсилка
    У Чорнобильській зоні знову зловили туристів-екстремалів

    Сталкери прибули у зону відчуження з різних куточків – столиці, Київщини та Луганщини

    За кілька днів під час патрулювання зони відчуження поблизу об’єкта «Чорнобиль-2» поліція виявила п’ятьох сталкерів.

    Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Чоловіки проникли на заборонену територію поза контрольно-перепускних пунктів з метою екстремального туризму. Всі вони прибули з різних куточків – столиці, Київщини та Луганщини.

    За порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення, відносно громадян складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 КУпАП. Порушникам доведеться сплатити штраф.

    Матеріали для прийняття рішення направлено до Іванківського районного суду.

    Нагадаємо, у середині липня у зоні відчуження ЧАЕС було затримано дві групи сталкерів – трьох киян 24, 25 та 25 років поблизу відселеного села Розсоха та двох 20-річних молодиків із Києва та Сум біля КПП «Дитятки». А 16 серпня було виявлено двох громадян республіки Білорусь, які незаконно проникли на територію поза контрольно-пропускними пунктами на авто зі сторони Білорусі.

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    ЧАЕС Чорнобильська зона Київщина поліція
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