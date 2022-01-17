Одна з областей наближається до «червоної» зони карантину

В Івано-Франківській області «червоним» наразі є показник динаміки рівня ковід-госпіталізацій – понад 50%

Нині два регіони на карті МОЗ пофарбовані в помаранчевий колір

Міністерство охорони здоров’я України оновило дані епідеміологічної ситуації за регіонами. Станом на ранок 17 січня за даними відомства «помаранчевому» рівню відповідають дві області, в одній із яких ситуація з Covid-19 погіршується.

Як повідомляється, тривалий час «помаранчевими» залишаються Сумщина та Івано-Франківщина. Втім, в останній епідеміологічні показники погіршилися: перевищений показник динаміки рівня Covid-госпіталізацій – 54,3% – при нормі не більше 50%.

Графіка МОЗ

Також, за даними міністерства, в обох «помаранчевих» областях зростає коефіцієнт виявлення випадків інфікування: в Сумській області 26,9%, а в Івано-Франківській – 29,2%. При цьому допустимою нормою вважається максимум 20%.

Решта регіонів України відповідають «жовтій» зоні карантину.

Як пояснюється, «помаранчевий» рівень епіднебезпеки не передбачає додаткових обмежень, а лише сигналізує, що регіон наближається до «червоної» зони. У «помаранчевій» зоні місцева влада може самостійно вводити додаткові обмеження.

Нагадаємо, що за добу в Україні підтвердили понад 5 тис. нових хворих на коронавірус.

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