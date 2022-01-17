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    Одна з областей наближається до «червоної» зони карантину

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    В Івано-Франківській області &laquo;червоним&raquo; наразі є показник динаміки рівня ковід-госпіталізацій &ndash; понад 50% - Одна з областей наближається до «червоної» зони карантину

    В Івано-Франківській області «червоним» наразі є показник динаміки рівня ковід-госпіталізацій – понад 50%

    фото: glavcom.ua

    Нині два регіони на карті МОЗ пофарбовані в помаранчевий колір

    Міністерство охорони здоров’я України оновило дані епідеміологічної ситуації за регіонами. Станом на ранок 17 січня за даними відомства «помаранчевому» рівню відповідають дві області, в одній із яких ситуація з Covid-19 погіршується.

    Як повідомляється, тривалий час «помаранчевими» залишаються Сумщина та Івано-Франківщина. Втім, в останній епідеміологічні показники погіршилися: перевищений показник динаміки рівня Covid-госпіталізацій – 54,3% – при нормі не більше 50%.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    Також, за даними міністерства, в обох «помаранчевих» областях зростає коефіцієнт виявлення випадків інфікування: в Сумській області 26,9%, а в Івано-Франківській – 29,2%. При цьому допустимою нормою вважається максимум 20%.

    Решта регіонів України відповідають «жовтій» зоні карантину.

    Як пояснюється, «помаранчевий» рівень епіднебезпеки не передбачає додаткових обмежень, а лише сигналізує, що регіон наближається до «червоної» зони. У «помаранчевій» зоні місцева влада може самостійно вводити додаткові обмеження.

    Нагадаємо, що за добу в Україні підтвердили понад 5 тис. нових хворих на коронавірус.

    До слова, епідеміологи назвали маски, які найкраще і найгірше захищають від коронавірусу.

    Читайте також: Covid-19 в Україні: немає тестів – немає хворих
    Теги: Міністерство охорони здоров'я Івано-Франківщина Сумщина лікарня хвороби карантин коронавірус
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    Одна з областей наближається до «червоної» зони карантину