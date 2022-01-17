Офіс президента заявив про стрімке збільшення хворих в Україні

Селекторна нарада під головуванням Володимира Зеленського відбулась в Офісі президента 17 січня

На Банковій побачили, що в Україні стрімко зростає кількість хворих на коронавірус

В Україні відбувається збільшення захворюваності на Covid-19, минулого тижня захворіло удвічі більше людей, ніж попереднього.

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба глави держави.

«За інформацією Кабінету міністрів, минулого тижня спостерігалося стрімке збільшення кількості нових хворих на Covid-19 – тижнева кількість виявлених випадків зросла майже вдвічі: 55 тис. минулого тижня проти 28 тис. позаминулого», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що кількість активних випадків хвороби збільшилася до 105 тис. (з 93 тис. осіб тижнем раніше). Госпіталізовано майже 11 тис. громадян.

В уряді нагадали, що через перевищення коефіцієнту виявлених хворих Івано-Франківська та Сумська області нині перебувають у «помаранчевій» зоні епідемічної небезпеки, решта областей України – у «жовтій» зоні.

В Офісі додали, що, за прогнозами очікується подальше зростання кількості недужих, так само як і в інших країнах, зокрема європейських.

Тим часом одна з областей наближається до «червоної» зони карантину. Тривалий час «помаранчевими» залишаються Сумщина та Івано-Франківщина. Втім, в останній епідеміологічні показники погіршилися: перевищений показник динаміки рівня Covid-госпіталізацій – 54,3% – при нормі не більше 50%.

Нагадаємо, що за добу в Україні підтвердили понад 5 тис. нових хворих на коронавірус.

До слова, епідеміологи назвали маски, які найкраще і найгірше захищають від коронавірусу.