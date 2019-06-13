У дитячій поліклініці в Києві сталася пожежа



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Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали 15 осіб

У четвер, 13 червня, вранці сталася пожежа у будівлі дитячої поліклініки на вул. Стражеска у Києві.

Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 09:20.

«На місце події негайно було відправлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що у 2-поверховій будівлі на 2-му поверсі в кімнаті для зберігання інвентарю виникла пожежа на площі 2 кв. м. Вже о 09:34 бійці ліквідували займання», - повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Під час гасіння пожежі рятувальники вивели на безпечну відстань 15 осіб.

На місці події працювало 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Загиблих та травмованих немає.

Як повідомлялося, 12 червня у Дніпровському районі Києва за адресою Дарницький бульвар, 11 сталася пожежа. Вигоріли балкони з другого по п'ятий поверхи 5-поверхового житлового будинку.