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    У дитячій поліклініці в Києві сталася пожежа

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    У дитячій поліклініці в Києві сталася пожежа

    Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали 15 осіб

    У четвер, 13 червня, вранці сталася пожежа у будівлі дитячої поліклініки на вул. Стражеска у Києві.

    Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 09:20.

    «На місце події негайно було відправлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що у 2-поверховій будівлі на 2-му поверсі в кімнаті для зберігання інвентарю виникла пожежа на площі 2 кв. м. Вже о 09:34 бійці ліквідували займання», - повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Під час гасіння пожежі рятувальники вивели на безпечну відстань 15 осіб.

    На місці події працювало 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу Київського гарнізону.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Загиблих та травмованих немає.

    Як повідомлялося, 12 червня у Дніпровському районі Києва за адресою Дарницький бульвар, 11 сталася пожежа. Вигоріли балкони з другого по п'ятий поверхи 5-поверхового житлового будинку.

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