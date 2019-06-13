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    Велика пожежа у будинку в Києві: дотла вигоріли чотири балкони (фото, відео)

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    Вогонь швидко поширився з другого по п'ятий поверхи - Велика пожежа у будинку в Києві: дотла вигоріли чотири балкони (фото, відео)
    Вогонь швидко поширився з другого по п'ятий поверхи
    Фото: Інформатор

    З верхніх поверхів було евакуйовано близько 15 місцевих жителів

    12 червня у Дніпровському районі Києва за адресою Дарницький бульвар, 11 сталася пожежа. Горіли балкони на фасаді 5-поверхового житлового будинку.

    Виклик на лінію «101» надійшов близько 22:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, пожежа почалася на балконі квартири, яка знаходиться на другому поверсі будинку. Першими вогонь помітили перехожі, вони й викликали рятувальників. Як зазначили очевидці, полум'я дуже швидко поширювалося вгору по фасадах балконів і вже через кілька хвилин горіли балкони з другого по п'ятий поверхи.

    Коли на місце прибули вогнеборці, то пожежі був привласнений ранг підвищеної складності, за яким з'їхалися додаткові сили рятувальників. Вже о 22:22 загоряння вдалося локалізувати, а о 22:37 повністю ліквідувати.

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    Велика пожежа у будинку в Києві: дотла вигоріли чотири балкони (фото, відео)
    Велика пожежа у будинку в Києві: дотла вигоріли чотири балкони (фото, відео)
    Велика пожежа у будинку в Києві: дотла вигоріли чотири балкони (фото, відео)
    Велика пожежа у будинку в Києві: дотла вигоріли чотири балкони (фото, відео)
    Велика пожежа у будинку в Києві: дотла вигоріли чотири балкони (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    З верхніх поверхів було евакуйовано близько 15 місцевих жителів. Обійшлося без постраждалих.

    На місці працювали пожежні, а також чергували медики та правоохоронці. Деталі інциденту з'ясовуються.

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