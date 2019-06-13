Велика пожежа у будинку в Києві: дотла вигоріли чотири балкони (фото, відео)
З верхніх поверхів було евакуйовано близько 15 місцевих жителів
12 червня у Дніпровському районі Києва за адресою Дарницький бульвар, 11 сталася пожежа. Горіли балкони на фасаді 5-поверхового житлового будинку.
Виклик на лінію «101» надійшов близько 22:00. Про це повідомляє Інформатор.
За попередньою інформацією, пожежа почалася на балконі квартири, яка знаходиться на другому поверсі будинку. Першими вогонь помітили перехожі, вони й викликали рятувальників. Як зазначили очевидці, полум'я дуже швидко поширювалося вгору по фасадах балконів і вже через кілька хвилин горіли балкони з другого по п'ятий поверхи.
Коли на місце прибули вогнеборці, то пожежі був привласнений ранг підвищеної складності, за яким з'їхалися додаткові сили рятувальників. Вже о 22:22 загоряння вдалося локалізувати, а о 22:37 повністю ліквідувати.
З верхніх поверхів було евакуйовано близько 15 місцевих жителів. Обійшлося без постраждалих.
На місці працювали пожежні, а також чергували медики та правоохоронці. Деталі інциденту з'ясовуються.