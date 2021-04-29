У Гідропарку відкривається парк динозаврів

У парку представлять 100 роботизованих фігур динозаврів реальних розмірів

2 травня на території столичного Гідропарку відкриють найбільший парк динозаврів в Україні. На відвідувачів чекають понад 100 роботизованих фігур динозаврів реальних розмірів, комахи-велетні та багато іншого. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Вже цієї неділі у столичному Гідропарку відкриється перша черга парку, де розмістяться роботизовані тварини льодовикового періоду, динозаври та комахи-велетні. На киян та гостей міста очікуватимуть різноманітні тематичні зони з ретельно розробленими експозиціями під кожну фігуру», – розповів він.

Мондриївський зазначив, що Дино-парк уже побував у Буковелі, Дніпрі, Харкові, Вінниці та Рівному. Проте в Києві відкриють найбільший: з новими фігурами та захопливими сюжетами. Загальна територія парку складе 1,5 га.

«Приємно, коли бізнес ставиться відповідально до міста, у якому працює. Завдяки спільним зусиллям міської влади та організаторів Дино-парку вже відреставровано частину Гідропарку, прокладено нові доріжки, створено пішохідні зони та місця загального користування», – підкреслив Мондриївський.

Чиновник додав, що пільговий вхід буде традиційно доступний для дітей-сиріт, дітей з інвалідністю з супроводжуючим, для учасників АТО та дітей загиблих учасників АТО, для учасників бойових дій, для дітей до трьох років, дітей-іменинників, а також для кожної третьої та наступної дитини з багатодітної сім'ї.

Нагадаємо, виставка тюльпанів, яка повинна була відкритися на території Печерського ландшафтного парку «Співоче» у ці вихідні, переноситься на 7 травня.

У Києві з 1 травня послаблять суворі карантинні обмеження.

При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

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