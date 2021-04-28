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    Київ виходить із локдауну. Названо дату

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    Мер Києва Віталій Кличко оголосив про послаблення карантину у столиці - Київ виходить із локдауну. Названо дату
    Мер Києва Віталій Кличко оголосив про послаблення карантину у столиці
    Фото: пресслужба мера Києва

    З 1 травня Київ житиме за новими карантинними правилами

    Столична комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про послаблення карантинних обмежень. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

    «Ми сподіваємося, що і Державна комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про перегляд рівня епідемічної небезпеки та виведення столиці із «червоної зони», – зазначив мер.

    «Отже, з 1 травня весь наземний громадський транспорт та метро відновлять перевезення пасажирів у звичайному режимі з дотриманням визначених раніше протиепідемічних норм та правил. Але, закликаю мешканців столиці, користуватися громадським транспортом тільки в разі нагальної потреби», – наголосив Кличко.

    Також з 1 травня, відновлять роботу заклади торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри.

    «Втім, власники цих закладів повинні розуміти, що працюватимуть тільки з дотриманням всіх норм безпеки! Це у ваших інтересах! Бо, якщо ситуація знову погіршиться, - нових обмежень не уникнути!» – наголосив Кличко.

    Відновлять свою роботу і Центри надання адміністративних послуг. Але, прийматимуть відвідувачів за попереднім записом через електронні сервіси.

    Із наступної середи, 5 травня, місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах. Також у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.

    Нагадаємо, 14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

    26 квітня мер Києва Віталій Кличко оцінив перспективи скасування локдауну в Києві.

    27 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Київ стане наступним регіоном, який вийде з «червоної» зони карантину і буде переведений у «жовту».

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    Теги: Віталій Кличко Київ громадський транспорт епідемія карантин коронавірус
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