У Києві посилиться контроль за дотриманням карантину

На вулиці Києва вийдуть додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони

Столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Хочу повідомити, що контроль за дотриманням карантинних правил на вулицях міста буде посилений. Будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони. Зокрема, вони працюватимуть у місцях масового скупчення людей, у парках та скверах. А під час Великодніх свят та поминальних днів контролюватимуть ситуацію біля релігійних установ та на міських кладовищах», – сказав Кличко.

Також, за словами мера Києва, місто розробило протиепідемічні правила на час Великодніх свят. Зокрема, всім конфесіям рекомендували проводити богослужіння в онлайн-режимі та дотримуватися карантинних заходів у храмах. А освячення пасхальних кошиків здійснювати на вулиці, з дотриманням дистанції між людьми.

«Я розумію, що всім нам хочеться, щоб зняли одразу всі обмеження. Хочеться повернутися до звичного життя. Я розумію, що страждає бізнес. Але сьогодні головне – зберегти життя і здоров'я людей. Це – найважливіше. Бо подивіться, що сьогодні відбувається в Індії. Трагічна ситуація, коли людей спалюють вже на вулицях, бо крематорії не справляються. А, наприклад, Туреччина, Кіпр, деякі інші країни посилюють обмеження і знову запроваджують локдаун. Тому, ми будемо послаблювати карантин поступово і зважаючи на ситуацію. Бо важливо не втратити контроль над розповсюдженням хвороби і не допустити нового інфекційного вибуху. Прошу всіх бути обережними і відповідальними! Ми думаємо про ваше здоров'я і ваше життя!» – наголосив Кличко.

Нагадаємо, 28 квітня столична комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про послаблення карантинних обмежень.

Як повідомлялося, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній запевнив, що храми у Великдень будуть відкриті, проте церква зробить усе можливе, аби убезпечити вірян у часи пандемії.

Епіфаній також повідомив, що українці й цього року зможуть купити освячену паску. За словами глави ПЦУ, паски освячуватимуть на хлібокомбінатах, заводах та у магазинах.

Влада Києва встановила особливі вимоги, за якими в столиці проводитимуться релігійні заходи на Великдень і у Вербну неділю. Зокрема, рекомендовано проводити богослужіння в онлайн-режимі.

Якщо ж богослужіння проводиться у храмі, там необхідно забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень, обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів, забезпечити температурний скринінг і дотримання маскового режиму.

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