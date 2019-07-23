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    В окупованому Криму побили туристів через відмову платити за фото з орлом (відео)

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    <span>Фотографи побили туристів у Криму</span> - В окупованому Криму побили туристів через відмову платити за фото з орлом (відео)
    Фотографи побили туристів у Криму

    Фотографи нав'язали туристам фото з птахом, а коли ті відмовилися платити за знімки, побили їх натовпом

    Біля Генуезької фортеці в Судаку в Криму фотографи, що пропонують туристам знімки з орлом, побили молодих людей за відмову заплатити за фото. Відео бійки опублікував у Facebook користувач Сандро Киріак у вівторок, 23 липня.

    Киріак стверджує, що запис зняв його близький друг. Інцидент стався 22 липня. За словами Киріака, фотографи з орлами нав'язали свої послуги туристам і стали вимагати гроші. Коли ті відмовилися заплатити більше, вони накинулися на них натовпом і почали бити.

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    У ролику видно, як кілька чоловіків б'ють ногами лежачу в пилу людину, а інші стоять поруч і спостерігають. При цьому торговець що знаходиться поруч, поспішно відходить від прилавка і ховається з кадру.

    Мер Судака повідомив, що місцева поліція вже розбирається з подією. Особи нападників і потерпілих поки не встановлені.

     

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