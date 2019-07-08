Лісівники пояснили, чому на Вінниччині відловлюють зубрів і переселяють в інші області



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На Вінниччині відловлюють зубрів для переселення у ДП «Сторожинецький лісгосп» Чернівецької області. Минулого року туди передали 7 особин, цьогоріч планують – ще три самки

Вінницьке обласне управління лісового та мисливського господарства пояснює, з метою збереження та відтворення виду державне підприємство «Хмільницьке лісове господарство» здійснює переселення зубрів в інші мисливські господарства України. А ще їх потрібно переселяти, бо щільність поголів’я зубрів у нас на Вінниччині становить п’ять особин на 1000 га угідь – вже забагато при нормі три особини на одну тисячу гектарів.

«У жодній іншій області не вдалося сформувати таку чисельну популяцію, як це зробили вінницькі лісівники. До речі, тварини можуть ходити не тільки лісами, а й полями, заходять у приватні обійстя, завдають шкоди сільгоспугіддям, хоча для людини зубри безпечні. Відлов і переселення дозволяють регулювати оптимальну щільність зубра в угіддях (Хмільницький, Літинський райони області).

А ще інші господарства купують вінницьких зубрів для такого корисного методу, який називають «освіження крові». Суть його в тому, що потомство, отримане від тварин з різних місцевостей, має бути міцнішим, витривалішим. До речі, лісгосп отримує за кожного переселеного зубра у середньому 75 тис. грн», – зазначають лісівники.

Відлов зубрів з метою переселення здійснюється згідно з дозволами Міністерства екології та природних ресурсів України. Робиться це пізньою осінню, зимою і ранньою весною. У теплу пору їх не перевозять, щоб зубр не постраждав від спеки. І ще у зв’язку із періодом весняно-літньої зубрячої декретної відпустки.

Усього з Вінниччини переселено 34 особини зубра європейського у мисливські угіддя Чернівецької, Львівської, Волинської, Івано-Франківської областей.

Джерело: vinnytsia.today