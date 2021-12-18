У Києві автохам об'їхав затор через газон і поплатився за це (відео)

Водій скорочував шлях, порушивши правила дорожнього руху

У Києві поліція покарала водія, який вирішив «скоротити шлях» і проїхав через газон на Дарницькій площі. Зазначається, що нахабний водій потрапив на камери обурених автомобілістів. Про це розповів у Facebook заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Так, водій легкового автомобіля не тільки порушив правила дорожнього руху, а й норми благоустрою, проїхавши на авто через газон.

За словами Олексія Білошицького, правоохоронці встановили особу порушника та притягнули його до адміністративної відповідальності одразу за двома статтями – «Порушення правил дорожнього руху» та «Порушення правил благоустрою».

Зазначається, що свою провину водій автомобіля визнав.

«Приклад повчальний. Викликаюча поведінка та зневага до правил та інших людей – це шлях у нікуди. Тільки у взаємоповазі та правопорядку ми можемо розвиватися та робити зміни на краще», – сказав заступник.

До того ж на записі видно, що автовласник після проїзду по газону збирався рухатися у напрямку Харківського шосе. Однак, після порушення чоловік опинився перед потоком машин, для яких загорілося зелене світло. Через це порушнику довелося чекати, доки він фізично зможе перетнути перехрестя.

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