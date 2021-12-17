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    Біля метро «Шулявська» автівка збила дівчину, потерпіла в комі (відео)

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    Автомобіль Subaru&nbsp;збив дівчину - Біля метро «Шулявська» автівка збила дівчину, потерпіла в комі (відео)
    Автомобіль Subaru збив дівчину
    фото: скріншот із відео

    Дівчина перебігала дорогу в недозволеному місці

    У п’ятницю, 17 грудня, вранці на вул. Олександра Довженка, поблизу станції метро «Шулявська» сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Водій автівки Subaru збив дівчину, яка перебігала дорогу у не встановленому для переходу місці.

    Медики шпиталізували дівчину. Зараз потерпіла перебуває в комі.

    Згодом у мережі з'явилося відео моменту ДТП.

    Нагадаємо, в ніч на 17 грудня на Брест-Литовському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками: під колесами двох вантажівок загинуло двоє пішоходів.

    У ніч на 15 грудня на Оболонському проспекті водій BMW на доволі високій швидкості зніс два припаркованих автомобілі Ford і Toyota та влетів у будівлю ТРЦ DreamTown.

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    Теги: ДТП Київ водій автомобіль
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    Біля метро «Шулявська» автівка збила дівчину, потерпіла в комі (відео)