Біля метро «Шулявська» автівка збила дівчину, потерпіла в комі (відео)

Дівчина перебігала дорогу в недозволеному місці

У п’ятницю, 17 грудня, вранці на вул. Олександра Довженка, поблизу станції метро «Шулявська» сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Водій автівки Subaru збив дівчину, яка перебігала дорогу у не встановленому для переходу місці.

Медики шпиталізували дівчину. Зараз потерпіла перебуває в комі.

Згодом у мережі з'явилося відео моменту ДТП.

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня на Брест-Литовському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками: під колесами двох вантажівок загинуло двоє пішоходів.

У ніч на 15 грудня на Оболонському проспекті водій BMW на доволі високій швидкості зніс два припаркованих автомобілі Ford і Toyota та влетів у будівлю ТРЦ DreamTown.