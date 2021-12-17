Біля метро «Шулявська» автівка збила дівчину, потерпіла в комі (відео)
Дівчина перебігала дорогу в недозволеному місці
У п’ятницю, 17 грудня, вранці на вул. Олександра Довженка, поблизу станції метро «Шулявська» сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Водій автівки Subaru збив дівчину, яка перебігала дорогу у не встановленому для переходу місці.
Медики шпиталізували дівчину. Зараз потерпіла перебуває в комі.
Згодом у мережі з'явилося відео моменту ДТП.
Нагадаємо, в ніч на 17 грудня на Брест-Литовському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками: під колесами двох вантажівок загинуло двоє пішоходів.
У ніч на 15 грудня на Оболонському проспекті водій BMW на доволі високій швидкості зніс два припаркованих автомобілі Ford і Toyota та влетів у будівлю ТРЦ DreamTown.