Смертельна ДТП у Києві: вантажівка збила жінку

Жінка раптово вийшла на проїжджу частину і попала під вантажівку

На вулиці Гарматній в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода. Повідомлення про це надійшло до поліції. Для встановлення усіх обставин події на місце негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку та лікарі.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, попередньо з’ясовано, що водій вантажного автомобіля Volvo, 1975 року народження, здійснив наїзд на жінку, яка раптово вийшла на проїжджу частину. Внаслідок події жінка, 1939 року народження, від отриманих травм померла на місці.

За даним фактом слідчими Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого».

Поліцейські з’ясовують обставини ДТП.

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня на Брест-Литовському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками: під колесами двох вантажівок загинуло двоє пішоходів.

17 грудня на вул. Олександра Довженка поблизу станції метро «Шулявська» водій автівки Subaru збив дівчину, яка перебігала дорогу у не встановленому для переходу місці.