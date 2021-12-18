Масштабна ДТП у Києві: водій на шаленій швидкості влетів в 15 авто

У Києві водій вночі на шаленій швидкості протаранив 15 припаркованих авто

Транспортний засіб винуватця аварії спалахнув після погрому на дорозі, а сам водій втік з місця події

У Києві чоловік на Toyota Camry врізався в 15 припаркованих автомобілів і втік з місця події. Про це повідомляє Dtp.kiev.ua.

Інцидент стався на вулиці Вишгородській.

Як розповідають очевидці, чоловік за кермом автомобіля Toyota Camry біля ЖК «Парковий» врізався у 15 автомобілів, які були припарковані поряд із проїжджою частиною.

Транспортний засіб винуватця аварії спалахнув після погрому на дорозі, а сам водій втік з місця НП.

Декілька автомобілів сильно постраждали після ДТП.

На місці інциденту працювали рятувальники, поліцейські та швидка допомога.

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня на Брест-Литовському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками: під колесами двох вантажівок загинуло двоє пішоходів.

17 грудня на вул. Олександра Довженка поблизу станції метро «Шулявська» водій автівки Subaru збив дівчину, яка перебігала дорогу у не встановленому для переходу місці.