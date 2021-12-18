Масштабна ДТП у Києві: водій на шаленій швидкості влетів в 15 авто
Транспортний засіб винуватця аварії спалахнув після погрому на дорозі, а сам водій втік з місця події
У Києві чоловік на Toyota Camry врізався в 15 припаркованих автомобілів і втік з місця події. Про це повідомляє Dtp.kiev.ua.
Інцидент стався на вулиці Вишгородській.
Як розповідають очевидці, чоловік за кермом автомобіля Toyota Camry біля ЖК «Парковий» врізався у 15 автомобілів, які були припарковані поряд із проїжджою частиною.
Транспортний засіб винуватця аварії спалахнув після погрому на дорозі, а сам водій втік з місця НП.
Декілька автомобілів сильно постраждали після ДТП.
На місці інциденту працювали рятувальники, поліцейські та швидка допомога.
Нагадаємо, в ніч на 17 грудня на Брест-Литовському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками: під колесами двох вантажівок загинуло двоє пішоходів.
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