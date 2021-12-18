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    Масштабна ДТП у Києві: водій на шаленій швидкості влетів в 15 авто

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    У Києві водій вночі на шаленій швидкості протаранив 15 припаркованих авто - Масштабна ДТП у Києві: водій на шаленій швидкості влетів в 15 авто
    У Києві водій вночі на шаленій швидкості протаранив 15 припаркованих авто
    фото: Dtp.kiev.ua

    Транспортний засіб винуватця аварії спалахнув після погрому на дорозі, а сам водій втік з місця події

    У Києві чоловік на Toyota Camry врізався в 15 припаркованих автомобілів і втік з місця події. Про це повідомляє Dtp.kiev.ua.

    Інцидент стався на вулиці Вишгородській.

    Як розповідають очевидці, чоловік за кермом автомобіля Toyota Camry біля ЖК «Парковий» врізався у 15 автомобілів, які були припарковані поряд із проїжджою частиною.

    Транспортний засіб винуватця аварії спалахнув після погрому на дорозі, а сам водій втік з місця НП.

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    Масштабна ДТП у Києві: водій на шаленій швидкості влетів в 15 авто
    Масштабна ДТП у Києві: водій на шаленій швидкості влетів в 15 авто
    Масштабна ДТП у Києві: водій на шаленій швидкості влетів в 15 авто
    Масштабна ДТП у Києві: водій на шаленій швидкості влетів в 15 авто
    Масштабна ДТП у Києві: водій на шаленій швидкості влетів в 15 авто
    фото: Dtp.kiev.ua

    Декілька автомобілів сильно постраждали після ДТП.

    На місці інциденту працювали рятувальники, поліцейські та швидка допомога.

    Нагадаємо, в ніч на 17 грудня на Брест-Литовському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками: під колесами двох вантажівок загинуло двоє пішоходів.

    17 грудня на вул. Олександра Довженка поблизу станції метро «Шулявська» водій автівки Subaru збив дівчину, яка перебігала дорогу у не встановленому для переходу місці.

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    Теги: водій чоловік Toyota Toyota Camry
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    Масштабна ДТП у Києві: водій на шаленій швидкості влетів в 15 авто