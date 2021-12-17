Жахлива ДТП у Києві: під колесами вантажівок загинули двоє чоловіків (фото, відео)

Чоловіки раптово вибігли на дорогу

У ніч на 17 грудня на Брест-Литовському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. Про це повідомляють «Вартові Еспресо».

Під колесами двох вантажівок загинуло двоє пішоходів

За словами водіїв, вони на двох вантажних Renault Master виїжджали з Києва в напрямку Ужгорода і щойно проїхали КПП. Раптово зліва направо по ходу руху машин на дорогу вибігли двоє чоловіків. Один з них потрапив під одну вантажівку, інший під другу.

В результаті наїзду обидва пішоходи отримали травми, несумісні з життям.

Безпечний пішохідний перехід знаходився приблизно в ста метрах від місця ДТП.

На місці працюють слідчі.

Нагадаємо, 14 грудня на автодорозі Київ–Суми між селами Красилівка та Гоголів Броварського району сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. 51-річний водій автомобіля Renault Kangoo не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги, в результаті чого перекинувся на дах.

У ніч на 15 грудня на Оболонському проспекті водій BMW на доволі високій швидкості зніс два припаркованих автомобілі Ford і Toyota та влетів у будівлю ТРЦ DreamTown.