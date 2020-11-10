На Оболоні Chevrolet збив на смерть співробітницю поліції (фото)

Жінка йшла по тротуару, коли на неї налетів автомобіль

У понеділок, 9 листопада, ввечері на вулиці Богатирській в Оболонському районі Києва автомобіль Chevrolet збив на смерть жінку, яка йшла по тротуару. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

«Водій автомобіля Chevrolet злетів з дороги, в‘їхав у залізний стовпчик, після чого почав «кувиркатися у повітрі», влетів в естакаду і зупинився у 10-15 метрах від АЗС «Окко», - йдеться в повідомленні.

На шляху автівки трапилася жінка, яка йшла узбіччям. Від отриманих травм вона померла на місці.

Самого ж водія із значними травмами було госпіталізовано до лікарні.

Загиблою виявилась співробітниця поліції.

Як повідомлялося, 9 листопада на проспекті Правди в Подільському районі Києва мотоцикл збив трьох людей на пішохідному переході.