  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Оболоні Chevrolet збив на смерть співробітницю поліції (фото)

    • Розсилка
    Смертельне ДТП сталося&nbsp;поблизу АЗС &laquo;Окко&raquo; - На Оболоні Chevrolet збив на смерть співробітницю поліції (фото)
    Смертельне ДТП сталося поблизу АЗС «Окко»
    Фото: Київ оперативний

    Жінка йшла по тротуару, коли на неї налетів автомобіль

    У понеділок, 9 листопада, ввечері на вулиці Богатирській в Оболонському районі Києва автомобіль Chevrolet збив на смерть жінку, яка йшла по тротуару. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    «Водій автомобіля Chevrolet злетів з дороги, в‘їхав у залізний стовпчик, після чого почав «кувиркатися у повітрі», влетів в естакаду і зупинився у 10-15 метрах від АЗС «Окко», - йдеться в повідомленні.

    На шляху автівки трапилася жінка, яка йшла узбіччям. Від отриманих травм вона померла на місці.

    Самого ж водія із значними травмами було госпіталізовано до лікарні.

    Загиблою виявилась співробітниця поліції.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    На Оболоні Chevrolet збив на смерть співробітницю поліції (фото)
    На Оболоні Chevrolet збив на смерть співробітницю поліції (фото)
    На Оболоні Chevrolet збив на смерть співробітницю поліції (фото)
    На Оболоні Chevrolet збив на смерть співробітницю поліції (фото)
    На Оболоні Chevrolet збив на смерть співробітницю поліції (фото)
    На Оболоні Chevrolet збив на смерть співробітницю поліції (фото)
    На Оболоні Chevrolet збив на смерть співробітницю поліції (фото)
    На Оболоні Chevrolet збив на смерть співробітницю поліції (фото)
    На Оболоні Chevrolet збив на смерть співробітницю поліції (фото)
    На Оболоні Chevrolet збив на смерть співробітницю поліції (фото)
    На Оболоні Chevrolet збив на смерть співробітницю поліції (фото)

    Як повідомлялося, 9 листопада на проспекті Правди в Подільському районі Києва мотоцикл збив трьох людей на пішохідному переході.

    Національна поліція України ДТП Київ смерть водій автомобіль жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies