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    У Києві сміттєвоз збив на смерть чоловіка (відео)

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    Наїзд на пішохода стався на переході - У Києві сміттєвоз збив на смерть чоловіка (відео)
    Наїзд на пішохода стався на переході
    Фото: скріншот відео

    Всі обставини смертельного ДТП встановлюють правоохоронці

    Сьогодні, 12 листопада, близько 9 години на вулиці Березняківській у Дніпровському районі Києва (житловий масив Березняки) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода.

    Як повідомляє «Магнолія-ТВ», сміттєвоз на смерть збив дідуся. 

    Смертельний наїзд відбувся на регульованому пішохідному переході.

    На місці працюють патрульні та слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

    Як повідомлялося, 9 листопада ввечері на вулиці Богатирській в Оболонському районі Києва водій автомобіля Chevrolet злетів з дороги, в‘їхав у залізний стовпчик, після чого почав «кувиркатися у повітрі», влетів в естакаду і зупинився у 10-15 метрах від АЗС «Окко». На шляху автівки трапилася жінка, яка йшла узбіччям, від отриманих травм вона померла на місці.

    Національна поліція України ДТП Київ вантажівки смерть водій
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