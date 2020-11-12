У Києві сміттєвоз збив на смерть чоловіка (відео)

Всі обставини смертельного ДТП встановлюють правоохоронці

Сьогодні, 12 листопада, близько 9 години на вулиці Березняківській у Дніпровському районі Києва (житловий масив Березняки) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода.

Як повідомляє «Магнолія-ТВ», сміттєвоз на смерть збив дідуся.

Смертельний наїзд відбувся на регульованому пішохідному переході.

На місці працюють патрульні та слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

Як повідомлялося, 9 листопада ввечері на вулиці Богатирській в Оболонському районі Києва водій автомобіля Chevrolet злетів з дороги, в‘їхав у залізний стовпчик, після чого почав «кувиркатися у повітрі», влетів в естакаду і зупинився у 10-15 метрах від АЗС «Окко». На шляху автівки трапилася жінка, яка йшла узбіччям, від отриманих травм вона померла на місці.