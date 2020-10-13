У Києві без води будинки на 11 вулицях (адреси)
Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень
У столиці планові та аварійні відключення холодного водопостачання
Станом на 16 годину 13 жовтня у Києві тимчасово відсутнє холодне водопостачання за низкою адрес. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Через планові ремонтні роботи на мережі з 9:00 до 20:00 відсутня холодна вода за адресами:
- вул. Чигоріна, 49;
- вул. Іоанна Павла ІІ, 16.
У зв’язку з аварійними пошкодженнями на мережі немає води у будинках за адресами:
- пр-т Свободи, 1/60А, 1/60, 5
- вул. Наталії Ужвій, 4Г
- вул. Западинська, 7
- вул. Калачівська, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
- пр-т Василя Порика, 14В
- вул. Черняховського, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53
- вул. Райдужна, 71
- пров. Кременецький, 3А, 5
- вул. Олександра Блока, 1 - 52
Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.