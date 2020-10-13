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    Новини

    У Києві без води будинки на 11 вулицях (адреси)

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    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень - У Києві без води будинки на 11 вулицях (адреси)
    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

    У столиці планові та аварійні відключення холодного водопостачання

    Станом на 16 годину 13 жовтня у Києві тимчасово відсутнє холодне водопостачання за низкою адрес. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Через планові ремонтні роботи на мережі з 9:00 до 20:00 відсутня холодна вода за адресами:

    • вул. Чигоріна, 49;
    • вул. Іоанна Павла ІІ, 16.

    У зв’язку з аварійними пошкодженнями на мережі немає води у будинках за адресами:

    • пр-т Свободи, 1/60А, 1/60, 5
    • вул. Наталії Ужвій, 4Г
    • вул. Западинська, 7
    • вул. Калачівська, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
    • пр-т Василя Порика, 14В
    • вул. Черняховського, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53
    • вул. Райдужна, 71
    • пров. Кременецький, 3А, 5
    • вул. Олександра Блока, 1 - 52

    Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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