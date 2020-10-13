У Києві без води будинки на 11 вулицях (адреси)



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Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

У столиці планові та аварійні відключення холодного водопостачання

Станом на 16 годину 13 жовтня у Києві тимчасово відсутнє холодне водопостачання за низкою адрес. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Через планові ремонтні роботи на мережі з 9:00 до 20:00 відсутня холодна вода за адресами:

вул. Чигоріна, 49;

вул. Іоанна Павла ІІ, 16.

У зв’язку з аварійними пошкодженнями на мережі немає води у будинках за адресами:

пр-т Свободи, 1/60А, 1/60, 5

вул. Наталії Ужвій, 4Г

вул. Западинська, 7

вул. Калачівська, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

пр-т Василя Порика, 14В

вул. Черняховського, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53

вул. Райдужна, 71

пров. Кременецький, 3А, 5

вул. Олександра Блока, 1 - 52

Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.