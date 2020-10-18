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    Минулої доби коронавірус виявили у 453 мешканців столиці

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    За минулу добу одужали 35 людей - Минулої доби коронавірус виявили у 453 мешканців столиці
    За минулу добу одужали 35 людей

    Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі

    За минулу добу коронавірус виявили в 453 мешканців Києва. 13 людей померли. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

    «Захворювання на коронавірус за минулу добу в Києві виявили в 453 людей. 13 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 582 киян. На сьогодні в столиці вже 30463 підтверджених випадків захворювання на Covid-19»,- написав Кличко.

    Захворіли 250 жінок віком від 24 до 89 років, 175 чоловіків віком від 18 до 82 років, 15 дівчаток від 2 до 16 років та 13 хлопчиків від 1 року до 17.

    Захворів, зокрема, 21 медик.

    До лікарень столиці потрапили 50 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали за минулу добу 35 людей. Усього коронавірус подолали 10696 мешканців Києва.

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    «Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 115, в Дніпровському – 58 та в Оболонському районі – 53 випадки, – зазначив мер. – Ситуація з розповсюдженням вірусу – тривожна. Не будьте легковажними, не нехтуйте елементарними правилами! Бережіть себе!», – наголосив Віталій Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      293641
    • Хворіють
      164011
    • Одужали
      124113
    • Померли
      5517

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 17 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5231 особи. Це на 1179 випадків менше, ніж днем раніше (6410). 

    Одужали за минулу добу – 1264 особи (у попередній день 2194), померли 90 осіб (у попередній день 109).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 18 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 298872 людини, одужали 125377 осіб, летальних випадків – 5607 осіб.

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