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    У Києві двоє дебоширів розтрощили тролейбус і плювали у поліцейських (фото)

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    Чоловіки відламали двірник і ним трощити вікна та двері муніципального транспорту - У Києві двоє дебоширів розтрощили тролейбус і плювали у поліцейських (фото)
    Чоловіки відламали двірник і ним трощити вікна та двері муніципального транспорту
    Фото: unn.com.ua

    Аби заспокоїти хуліганів, поліцейським довелося застосувати сльозогінний газ та кайданки

    На вихідних двоє хлопців наробили галасу на весь центр столиці, розтрощили тролейбус та плювали у поліцейських. Про це повідомляє УНН.

    Спочатку двоє дебоширів, попередньо, щось прийняли у нічному клубі і зрозумівши, що там їм вже сумно, пішли шукати пригод.

    Попередньо, через їхню поведінку вони були вигнані з таксі, але побачили на вулиці Лаврська тролейбус, водій якого готувався до крайнього рейсу. Отримавши відмову зайти всередину, чоловіки відламали двірник і почали ним трощити вікна та двері муніципального транспорту, а потім напали на водія.

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    У Києві двоє дебоширів розтрощили тролейбус і плювали у поліцейських (фото)
    У Києві двоє дебоширів розтрощили тролейбус і плювали у поліцейських (фото)
    У Києві двоє дебоширів розтрощили тролейбус і плювали у поліцейських (фото)
    У Києві двоє дебоширів розтрощили тролейбус і плювали у поліцейських (фото)
    У Києві двоє дебоширів розтрощили тролейбус і плювали у поліцейських (фото)
    У Києві двоє дебоширів розтрощили тролейбус і плювали у поліцейських (фото)
    У Києві двоє дебоширів розтрощили тролейбус і плювали у поліцейських (фото)

    Це побачив кур'єр на мотоциклі і кинувся допомогати водію. Під час бійки один з нападників сів на його мотоцикл і намагався поїхати, однак його повалили, і до місця події прибуло декілька екіпажів поліції.

    Неадеквати отримали «подарунки» у вигляді добрячої дози з газу в обличчя та кайданок.

    Та навіть сидячи на землі, продовжували лаятися і плювати на ноги патрульним. Тепер їх чекатиме суд, таку «гульню» попередньо оцінили за статтею «хуліганство».

    Нагадаємо, у Києві правоохоронці встановили особу чоловіка, який облив зеленкою експрезидента Петра Порошенка.

    До слова, правоохоронці викрили наркопритон у Голосіївському районі Києва.

    Теги: таксі Київ газ громадський транспорт водій поліція мотоцикл
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    У Києві двоє дебоширів розтрощили тролейбус і плювали у поліцейських (фото)