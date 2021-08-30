У Києві двоє дебоширів розтрощили тролейбус і плювали у поліцейських (фото)

Аби заспокоїти хуліганів, поліцейським довелося застосувати сльозогінний газ та кайданки

На вихідних двоє хлопців наробили галасу на весь центр столиці, розтрощили тролейбус та плювали у поліцейських. Про це повідомляє УНН.

Спочатку двоє дебоширів, попередньо, щось прийняли у нічному клубі і зрозумівши, що там їм вже сумно, пішли шукати пригод.

Попередньо, через їхню поведінку вони були вигнані з таксі, але побачили на вулиці Лаврська тролейбус, водій якого готувався до крайнього рейсу. Отримавши відмову зайти всередину, чоловіки відламали двірник і почали ним трощити вікна та двері муніципального транспорту, а потім напали на водія.

Це побачив кур'єр на мотоциклі і кинувся допомогати водію. Під час бійки один з нападників сів на його мотоцикл і намагався поїхати, однак його повалили, і до місця події прибуло декілька екіпажів поліції.

Неадеквати отримали «подарунки» у вигляді добрячої дози з газу в обличчя та кайданок.

Та навіть сидячи на землі, продовжували лаятися і плювати на ноги патрульним. Тепер їх чекатиме суд, таку «гульню» попередньо оцінили за статтею «хуліганство».

Нагадаємо, у Києві правоохоронці встановили особу чоловіка, який облив зеленкою експрезидента Петра Порошенка.

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