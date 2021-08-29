У столиці знову негода: тропічна злива і поламані дерева (фото)

Дерево, що впало, перекрило рух на вулиці Райтерській

Столицю та Київську область накрила чергова гроза. У небі над містом зависли епічні хмари, згодом уперіщив дощ та шквальний вітер.

Вітер ламав гілки та валив дерева. Так, дерево, що впало, перекрило рух на вулиці Райтерській.

Про негоду раніше попереджали рятувальники. Вони, зокрема, зауважували, що небезпечні метеорологічні явища у Києві та області можливі до кінця доби 29 серпня.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні у неділю, 29 серпня, буде дощовою та прохолодною у частині областей. Водночас в іншій половині місцевих жителів продовжить тішити літня спека та відсутність опадів.

Сильні дощі прогнозують у західних областях, частині північних (Волинська, Рівненська), а також на Вінниччині та Житомирщині. Стовпчики термометрів там сягатимуть у середньому +19...23 градусів.

Натомість на Півдні та Сході літо не здаватиме позиції – там очікують сухий та сонячний день, а повітря прогріється до +27...+33 градусів.

Напередодні кліматологи розповіли, якою буде осінь.

Нагадаємо, за прогнозами синоптикині Наталки Діденко на зміну теплій літній погоді в Україну поступово приходить осіннє похолодання.