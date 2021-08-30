Covid-19 у столиці: за добу зареєстровано 148 нових випадків

Загалом за минулу добу в Україні зафіксовано 749 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19

Минулої доби у Києві від коронавірусу одужало 69 людей

За минулу добу, 29 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 148 осіб. Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 224020 випадків захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 215 862 особа (за добу 29 серпня – 69)

померли 5 278 осіб (за добу – 1)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 129419 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 26 нових хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 125525 осіб (за добу 29 серпня – 1)

померли 2796 особи (за добу – 0)

Загалом, за минулу добу, 29 серпня, в Україні зафіксовано 749 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 55, медпрацівників – шість). Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано – 583 особи, летальних випадків – 18, одужало – 291 особа.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях.

Загалом, за минулу добу, 29 серпня, в Україні зафіксовано 749 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 55, медпрацівників – шість). Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано – 583 особи, летальних випадків – 18, одужало – 291 особа.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях.

Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.

Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.