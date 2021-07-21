В аеропорту «Київ» пасажир із ножем накинувся на поліцейського

Поліцейський зробив зауваження чоловіку за паління у непередбаченому для цього місці, на що правопорушник почав розмахувати ножем

В аеропорту «Київ» столичні поліцейські затримали пасажира, який із ножем накинувся на спецпризначенця. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Так, 20 липня близько 17 години до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на території аеропорту «Київ» незнайомець накинувся із ножем на поліцейського. На виклик негайно виїхали екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

На місці події правоохоронці встановили, що співробітник полку поліції особливого призначення під час виконання службових обов’язків отримав інформацію про те, що у залі очікування невідомий чоловік палить. Намагаючись врегулювати інцидент, поліцейський зробив правопорушнику зауваження, однак той почав розмахувати перед правоохоронцем ножем.

Поліцейський вгамував зловмисника та передав слідчо-оперативній групі, яка затримала його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманий – мешканець столиці, 1977 року народження, який потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення адміністративних правопорушень, а також злочину, пов’язаного із незаконним обігом наркотичних речовин.

Слідчим Солом’янського управління поліції розпочато досудове розслідування за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України та вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру.

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Як повідомлялося, 20 липня столичні правоохоронці затримали жінку за збройний розбійний напад на відділення банку на вулиці Автозаводській в Оболонському районі Києва.