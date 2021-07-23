На Київщині ревнивець всадив ножа у груди коханцю співмешканки (відео)

Поліція вилучила ніж як речовий доказ

Чоловік загрожує до п'ятнадцяти років ув'язнення

У селі Нове Залісся Бучанського району 48-річний чоловік завдав ножове поранення знайомому. На місце події виїжджала група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції та медики. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліцейські з'ясували, що напередодні співмешканці вживали алкогольні напої з компанією знайомих. Ревнивий чоловік помітив, що його кохана нібито проявляє симпатію до іншого.

Згодом чоловік пішов додому відпочивати, однак в одній із кімнат будинку він побачив свою співмешканку в обіймах іншого чоловіка. Розлючений ревнивець схопив ніж та вдарив 35-річному коханцю жінки у груди.

Зловмисника затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом правоохоронці відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ( Замах на злочин) та ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Як повідомлялося, в аеропорту «Київ» столичні поліцейські затримали пасажира, який із ножем накинувся на спецпризначенця.