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    На Київщині ревнивець всадив ножа у груди коханцю співмешканки (відео)

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    Поліція вилучила ніж як речовий доказ - На Київщині ревнивець всадив ножа у груди коханцю співмешканки (відео)
    Поліція вилучила ніж як речовий доказ
    Фото: Нацполіція

    Чоловік загрожує до п'ятнадцяти років ув'язнення

    У селі Нове Залісся Бучанського району 48-річний чоловік завдав ножове поранення знайомому. На місце події виїжджала група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції та медики. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Поліцейські з'ясували, що напередодні співмешканці вживали алкогольні напої з компанією знайомих. Ревнивий чоловік помітив, що його кохана нібито проявляє симпатію до іншого.

    Згодом чоловік пішов додому відпочивати, однак в одній із кімнат будинку він побачив свою співмешканку в обіймах іншого чоловіка. Розлючений ревнивець схопив ніж та вдарив 35-річному коханцю жінки у груди.

    Зловмисника затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

    За даним фактом правоохоронці відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ( Замах на злочин) та ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

    Як повідомлялося, в аеропорту «Київ» столичні поліцейські затримали пасажира, який із ножем накинувся на спецпризначенця.

    Теги: кримінал
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    На Київщині ревнивець всадив ножа у груди коханцю співмешканки (відео)