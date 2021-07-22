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    Суд заарештував жінку, що скоїла розбійний напад на банк у Києві

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    Грабіжницю затримали на виході з банку - Суд заарештував жінку, що скоїла розбійний напад на банк у Києві
    Грабіжницю затримали на виході з банку
    Фото: Київська міська прокуратура

    Вирішується питання щодо проведення судово-психіатричної експертизи відносно підозрюваної

    За клопотанням Оболонської окружної прокуратури Києва, 23-річній місцевій мешканці, яка підозрюється у розбійному нападі на банківську установу, захопленні заручників та пошкодженні майна, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застосування застави. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Підозрювана здійснила розбійний напад на приміщення банку на вул. Автозаводській, кинула підпалену пляшку з рідиною та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, заволоділа 15 тисячами гривень. Після цього жінка намагалася втекти, взявши у заручники 35-річну відвідувачку банку.

    Наразі слідство у кримінальному провадженні за підозрою жінки у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 147, ч. 2 ст. 194 КК України, триває.

    Вирішується питання щодо проведення судово-психіатричної експертизи відносно підозрюваної.

    Нагадаємо, 20 липня столичні правоохоронці затримали жінку за збройний розбійний напад на відділення банку на вулиці Автозаводській в Оболонському районі Києва.

    Згодом стало відомо, що нападницею виявилась уродженка Київщини, 1998 року народження.

    21 липня Оболонська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 23-річній жінці за фактом розбійного нападу на банківську установу, захоплення заручників та пошкодження майна (ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 147, ч. 2 ст. 194 КК України).

    Теги: прокуратура Київ суд кримінал банк напад пограбування жінка
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    Суд заарештував жінку, що скоїла розбійний напад на банк у Києві