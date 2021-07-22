Суд заарештував жінку, що скоїла розбійний напад на банк у Києві

Грабіжницю затримали на виході з банку

Вирішується питання щодо проведення судово-психіатричної експертизи відносно підозрюваної

За клопотанням Оболонської окружної прокуратури Києва, 23-річній місцевій мешканці, яка підозрюється у розбійному нападі на банківську установу, захопленні заручників та пошкодженні майна, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застосування застави. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Підозрювана здійснила розбійний напад на приміщення банку на вул. Автозаводській, кинула підпалену пляшку з рідиною та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, заволоділа 15 тисячами гривень. Після цього жінка намагалася втекти, взявши у заручники 35-річну відвідувачку банку.

Наразі слідство у кримінальному провадженні за підозрою жінки у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 147, ч. 2 ст. 194 КК України, триває.

Вирішується питання щодо проведення судово-психіатричної експертизи відносно підозрюваної.

Нагадаємо, 20 липня столичні правоохоронці затримали жінку за збройний розбійний напад на відділення банку на вулиці Автозаводській в Оболонському районі Києва.

Згодом стало відомо, що нападницею виявилась уродженка Київщини, 1998 року народження.

21 липня Оболонська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 23-річній жінці за фактом розбійного нападу на банківську установу, захоплення заручників та пошкодження майна (ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 147, ч. 2 ст. 194 КК України).