Супрун пояснила, що вбиває українських чоловіків



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Супрун закликала чоловіків працювати над своїми звичками та ставленням до здоров’я Facebook Уляни Супрун

За словами Супрун, причина разючої різниці в тривалості життя жінок та чоловіків – «не в системі охорони здоров’я, рівні достатку чи екологічних проблемах»

Колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун повідомила, що в Україні чоловіки живуть на 10 років менше, ніж жінки, в першу чергу через серцево-судинні хвороби.

Про це вона 15 вересня написала у Facebook.

«Жінки набагато частіше доживають вік самі - тривалість життя чоловіків менша, ніж жінок, майже в усіх країнах. Але Україна, на жаль, є одним із лідерів за цим показником. Чоловіки в Україні живуть на 10 років менше за жінок, і через це середня тривалість життя в Україні становить лише 72 роки. Випереджають нас у цьому рейтингу лише Росія, Білорусь, Литва, Латвія і Сирія. До прикладу, у ЄС різниця становить лише 5,4 роки, а середня тривалість життя там - 81 рік», - зауважила Супрун.

Вона підкреслила, що причина такої разючої різниці – «не в системі охорони здоров’я, рівні достатку чи екологічних проблемах».

«Найчастіше вбивають чоловіків серцево-судинні хвороби, які втім не з’являються нізвідки. Причина - в сукупності факторів, які втім можна узагальнити способом життя. Вбивають чоловіків передусім алкоголь, куріння, харчування та доволі поширене зневажливе ставлення до свого здоров’я. Останнє насправді є чи не найбільш небезпечною тенденцією. Адже у віці 50 років бодай одну хронічну хворобу мають 37% чоловіків і 47% жінок. Але жінки рідше помирають від цього передчасно. Вони частіше користуються медичним послугами, ретельніше дотримуються рекомендацій медиків і стежать за своїм раціоном. Те саме стосується регулярного вживання алкоголю в надмірних кількостях, а також дотримання базових правил безпеки», - повідомила Супрун.

«Смертей від нещасних випадків, інфекційних хвороб, захворювань дихальної й сечостатевої систем та шкіри може бути менше, якщо чоловіки будуть користуватися пасками безпеки в авто, а не ставитимуть заглушки, робитимуть щеплення та регулярно відвідуватимуть лікаря», - зауважила екскерівниця МОЗу.

Також Супрун закликала чоловіків працювати над своїми звичками та ставленням до здоров’я.