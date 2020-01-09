У Києві демонтували ще дві нелегальні автозаправки (фото)



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Демонтаж незаконної АЗС у Києві

За останні три роки у столиці демонтували понад 300 незаконних АЗС

Київ продовжує демонтаж незаконних автозаправних станцій. Зокрема, сьогодні, 9 січня демонтували станції на вулиці Електриків, 14, а також на вулиці Харченка, 55.

Загалом за останні три роки у столиці демонтували понад 300 об’єктів, що становили значну небезпеку життю та здоров’ю людей. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

«Ми системно проводимо демонтаж автозаправних станцій, що працюють без дозвільних документів, не сплачують податків, розміщені в безпосередній близькості до житлових будинків та об’єктів соціальної інфраструктури, не дотримуються умов безпечної та надійної роботи. Попереджаємо всіх власників таких нелегальних станцій: необхідно негайно демонтувати їх добровільно, оскільки ми змушені будемо це зробити примусово зусиллями Департаменту міського благоустрою та рятувальників», – сказав він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про наміри демонтувати усі нелегальні АЗС. Він дав відповідні доручення Державній фіскальній службі, правоохоронцям і органам контролю.

Раніше, у квітні 2017 року, мер Києва Віталій Кличко, а також керівництво і члени «Нафтогазової Асоціації України» виступили зі спільною ініціативою та підписали меморандум про співпрацю у сфері усунення факторів небезпеки для життя, здоров’я, майна киян і гостей Києва, які створюються через діяльність нелегальних пунктів продажу скрапленого газу і дизельного пального, що розміщені у столиці.

Угоду підписали президент «Нафтогазової Асоціації України», а також компанії-учасники: «Автобансервіс» (мережа «КЛО»), «Альянс Холдинг» (мережа Shell), «АМІК-Україна», «БНК Україна», «ВОГ Рітейл» (мережа WOG), «ОККО-Нафтопродукт» (мережа АЗК «ОККО») та «Сокар Енерджі Україна».