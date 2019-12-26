Гончарук доручив фіскалам за два тижні закрити усі нелегальні АЗС
«Усі АЗС будуть працювати з ліцензіями або не будуть працювати взагалі», - заявив Гончарук
Прем’єрміністр України Олексій Гончарук дав доручення Фіскальній службі та правоохоронцям до 9 січня 2020 року вирішити питання тіньового обігу пального.
Про це Гончарук написав у Facebook.
«Усі АЗС будуть працювати з ліцензіями або не будуть працювати взагалі», - заявив Гончарук.
За його словами, уряд бореться з нелегальними ринками, зокрема з тіньовим обігом пального.
Гончарук дав доручення Державній фіскальній службі, правоохоронцям і органам контролю до 9 січня 2020 року «вирішити цю проблему».
«Вже закрито 46 нелегальних АЗС та вилучено 1,3 тис тонни паливно-мастильних матеріалів на сумму 33,4 млн грн. Також розпочато 18 кримінальних кримінальних проваджень.», - звітує Гончарук.
Раніше президент України Володимир Зеленський закликав найбільші мережі автозаправних станцій знизити ціни на бензин.