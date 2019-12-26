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    Економіка та фінанси

    Гончарук доручив фіскалам за два тижні закрити усі нелегальні АЗС

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    Силовики вже закрили 46 нелегальних АЗС та вилучили 1,3 тис. тонни паливно-мастильних матеріалів - Гончарук доручив фіскалам за два тижні закрити усі нелегальні АЗС
    Силовики вже закрили 46 нелегальних АЗС та вилучили 1,3 тис. тонни паливно-мастильних матеріалів

    «Усі АЗС будуть працювати з ліцензіями або не будуть працювати взагалі», - заявив Гончарук

    Прем’єрміністр України Олексій Гончарук дав доручення Фіскальній службі та правоохоронцям до 9 січня 2020 року вирішити питання тіньового обігу пального.

    Про це Гончарук написав у Facebook.

    «Усі АЗС будуть працювати з ліцензіями або не будуть працювати взагалі», - заявив Гончарук.

    За його словами, уряд бореться з нелегальними ринками, зокрема з тіньовим обігом пального.

    Гончарук дав доручення Державній фіскальній службі, правоохоронцям і органам контролю до 9 січня 2020 року «вирішити цю проблему».

    «Вже закрито 46 нелегальних АЗС та вилучено 1,3 тис тонни паливно-мастильних матеріалів на сумму 33,4 млн грн. Також розпочато 18 кримінальних кримінальних проваджень.», - звітує Гончарук.

    Раніше президент України Володимир Зеленський закликав найбільші мережі автозаправних станцій знизити ціни на бензин.

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