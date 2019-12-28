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    Кримінал

    СБУ по всій країні закриває нелегальні заправки

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    СБУ по всій країні закриває нелегальні заправки
    Фото прес-служби СБУ

    Заправки завдали державі збитків більше ніж на 10 мільярдів гривень

    Співробітники СБУ взялися закривати нелегальні заправки по всій Україні.

    Про це повідомляє прес-служба СБУ.

    Співробітники відомства відкрили 20 кримінальних проваджень за фактом роботи 300 нелегальних заправок по всій території України.

    На них власники збували контрафактну паливо-мастильну продукцію. Не мали для своєї роботи усіх необхідних дозвільних документів і постійно порушували правила безпеки, тим самим наражаючи водіїв і персонал заправки на небезпеку.

    Також завдали державі збитків більше ніж на 10 мільярдів гривень.

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    СБУ по всій країні закриває нелегальні заправки
    СБУ по всій країні закриває нелегальні заправки
    СБУ по всій країні закриває нелегальні заправки
    СБУ по всій країні закриває нелегальні заправки
    СБУ по всій країні закриває нелегальні заправки
    СБУ по всій країні закриває нелегальні заправки
    СБУ по всій країні закриває нелегальні заправки
    СБУ по всій країні закриває нелегальні заправки

    Зараз незаконні АЗС демонтовують. На пальне правоохоронці наклали арешт. Таким чином виконують доручення Президента України разом із Генпрокуратурою та Держслужбою України з надзвичайних ситуацій.

    Нагадаємо, президент звільнив начальника СБУ у Хмельницькій області.

    Читайте також: Зеленський звільнив ексглаву СБУ Грицака в запас.

    Як повідомлялося, на Полтавщині СБУ викрила схему мільйонних розкрадань в аграрній сфері.

    СБУ арешт АЗС правила безпеки пальне
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