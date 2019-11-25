На Київщині поліція затримала кримінального авторитета та його поплічників (фото, відео)



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Поліція затримала злочинців за місцем проживання Фото: Нацполіція

Кримінальний авторитет користувався посвідченням представника мас-медіа

Поліція Київщини затримала трьох зловмисників, які наприкінці листопада минулого року в нічному закладі міста Бориспіль жорстоко побили бітами чоловіка. У такий жахливий спосіб нападники продемонстрували «своє верховенство» над відпочиваючими людьми.

За даним фактом слідчі Бориспільського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетна група осіб, які мають вплив на криміногенну ситуацію у районі та загалом на території Київщини.

Затримали нападників за місцем проживання, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

У затриманні зловмисників приймали участь працівники кримінальної поліції Київщини, бійці КОРДу та полку поліції особливого призначення.

Під час обшуків у помешканнях злодіїв працівники поліції виявили та вилучили різноманітні ножі, металеву біту, мачете.

Найстарший з групи нападників – раніше судимий 49-річний житель Борисполя, кримінальний авторитет. Користувався посвідченням представника мас-медіа.

Його близький товариш-побратим та «права рука» - неодноразово судимий 35-річний житель міста Переяслав-Хмельницький.

Третій фігурант - 34 – річний житель Борисполя, який теж має вплив на криміногенну ситуацію.

Усім чоловікам оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці звернулись з клопотанням про обрання для них міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Працівники поліції перевіряють затриманих на причетність до скоєння злочинів на території Київщини.