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    На Київщині поліція затримала кримінального авторитета та його поплічників (фото, відео)

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    Поліція затримала злочинців за місцем проживання - На Київщині поліція затримала кримінального авторитета та його поплічників (фото, відео)
    Поліція затримала злочинців за місцем проживання
    Фото: Нацполіція

    Кримінальний авторитет користувався посвідченням представника мас-медіа

    Поліція Київщини затримала трьох зловмисників, які наприкінці листопада минулого року в нічному закладі міста Бориспіль жорстоко побили бітами чоловіка. У такий жахливий спосіб нападники продемонстрували «своє верховенство» над відпочиваючими людьми.

    За даним фактом слідчі Бориспільського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

    Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетна група осіб, які мають вплив на криміногенну ситуацію у районі та загалом на території Київщини.

    Затримали нападників за місцем проживання, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    У затриманні зловмисників приймали участь працівники кримінальної поліції Київщини, бійці КОРДу та полку поліції особливого призначення.

    Під час обшуків у помешканнях злодіїв працівники поліції виявили та вилучили різноманітні ножі, металеву біту, мачете.

    Найстарший з групи нападників – раніше судимий 49-річний житель Борисполя, кримінальний авторитет. Користувався посвідченням представника мас-медіа.     

    Його близький товариш-побратим та «права рука» - неодноразово судимий 35-річний житель міста Переяслав-Хмельницький.

    Третій фігурант - 34 – річний житель Борисполя, який теж має вплив на криміногенну ситуацію.   

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    На Київщині поліція затримала кримінального авторитета та його поплічників (фото, відео)
    На Київщині поліція затримала кримінального авторитета та його поплічників (фото, відео)
    На Київщині поліція затримала кримінального авторитета та його поплічників (фото, відео)
    На Київщині поліція затримала кримінального авторитета та його поплічників (фото, відео)

    Усім чоловікам оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

    Правоохоронці звернулись з клопотанням про обрання для них міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Працівники поліції перевіряють затриманих на причетність до скоєння злочинів на території Київщини.  

    Національна поліція України кримінал Київщина напад злочинність злочинець
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