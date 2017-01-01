У Києві головного пульмонолога країни пограбували на 15 мільйонів гривень

Злочинці зв’язали академіка і його 66-річну дружину та погрозами змусили віддати гроші й коштовності

У Києві пограбували головного пульмоногола країни 68-річного Юрія Фещенка. Люди в балаклавах вдерлися в його будинок у понеділок ввечері у Голосіївському районі столиці, зв’язали господаря та 66-річну дружину Наталію, погрозами розправи змусили віддати гроші й коштовності на 15 мільйонів гривень. Про це йдеться в сюжеті «Тсн».



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Будинок Юрія Фещенка знаходиться у Голосіївському районі столиці

Злочинці зв’язали академіка і його 66-річну дружину та погрозами змусили віддати гроші й коштовності

У Києві пограбували головного пульмоногола країни 68-річного Юрія Фещенка. Люди в балаклавах вдерлися в його будинок у понеділок ввечері у Голосіївському районі столиці, зв’язали господаря та 66-річну дружину Наталію, погрозами розправи змусили віддати гроші й коштовності на 15 мільйонів гривень.

Про це йдеться в сюжеті «Тсн».

«Сусіди злочином здивовані, бо свій район називають дуже спокійним. Ніяких ознак пограбування вони не побачили і не почули – кажуть, усе було, як завжди, тихо. Пограбований чоловік вийшов наступного ранку на роботу, однак із пресою спілкуватися не схотів – відмову журналістами пояснили проблемами зі здоров’ям. На дзвінки не відповідає ні сам академік, ні його дружина», - зазначає ЗМІ.

Академік Фещенко, згідно його декларації, має три квартири, дві земельні ділянки і два приватні будинки, ювелірні прикраси. На початку року директор жалівся, що Національний інститут фтизіатрії і пульмонології, який він очолює, перебуває у скрутному становищі: зарплатню співробітникам не видають, грошей немає навіть щоби годувати пацієнтів. Медики навіть звернулися до громадськості із закликом про доброчинну допомогу.

Поліція до з’ясування всіх обставин пограбування академіка не коментує. Єдине, що обіцяють правоохоронці – це посадити за ґрати на 15 років грабіжників, якщо їх вдасться розшукати і затримати. Проти них уже розслідується справа щодо незаконного заволодіння майном в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, вчора у Києві на вулиці Хрещатик невідомі пограбували магазин верхнього одягу, сховавшись з місця події з 40 шубами.