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    У Києві горіла багатоповерхівка, є постраждалий

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    У Києві горіла багатоповерхівка - У Києві горіла багатоповерхівка, є постраждалий
    У Києві горіла багатоповерхівка
    Фото: ДСНС

    Під час гасіння пожежі виявили потерпілого та передали лікарям швидкої допомоги

    У Києві рятувальники ліквідували пожежу у багатоповерховому житловому будинку. Під час гасіння пожежі виявили потерпілого та передали лікарям швидкої допомоги.

    Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

    Інформація про пожежу надійшла о 21:56. У будинку на вулиці Миколи Закревського, 27/2, що у Деснянському районі столиці, з вікна восьмого поверху було видно чорний густий дим.

    На місце події прибули рятувальники.

    Як стало відомо, пожежа виникла в одній із квартир дев'ятиповерхового житлового будинку на площі 15 квадратних метрів з розповсюдженням вогню на загальний коридор, розміром 4 квадратних метра.

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    У Києві горіла багатоповерхівка, є постраждалий
    У Києві горіла багатоповерхівка, є постраждалий
    У Києві горіла багатоповерхівка, є постраждалий
    У Києві горіла багатоповерхівка, є постраждалий
    У Києві горіла багатоповерхівка, є постраждалий
    У Києві горіла багатоповерхівка, є постраждалий
    У Києві горіла багатоповерхівка, є постраждалий
    У Києві горіла багатоповерхівка, є постраждалий
    У Києві горіла багатоповерхівка, є постраждалий
    У Києві горіла багатоповерхівка, є постраждалий
    У Києві горіла багатоповерхівка, є постраждалий
    У Києві горіла багатоповерхівка, є постраждалий
    Фото: ДСНС

    О 22:25 пожежу було локалізовано, а о 22:29 – ліквідовано. Причина виникнення пожежі наразі встановлюються.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники час
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