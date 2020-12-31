У Києві горіла багатоповерхівка, є постраждалий

Під час гасіння пожежі виявили потерпілого та передали лікарям швидкої допомоги

У Києві рятувальники ліквідували пожежу у багатоповерховому житловому будинку. Під час гасіння пожежі виявили потерпілого та передали лікарям швидкої допомоги.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Інформація про пожежу надійшла о 21:56. У будинку на вулиці Миколи Закревського, 27/2, що у Деснянському районі столиці, з вікна восьмого поверху було видно чорний густий дим.

На місце події прибули рятувальники.

Як стало відомо, пожежа виникла в одній із квартир дев'ятиповерхового житлового будинку на площі 15 квадратних метрів з розповсюдженням вогню на загальний коридор, розміром 4 квадратних метра.

О 22:25 пожежу було локалізовано, а о 22:29 – ліквідовано. Причина виникнення пожежі наразі встановлюються.