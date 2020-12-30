Поліція направила до суду справу стоматолога, в кабінеті якого померла жінка

Стоматологу загрожує до двох років позбавлення волі

Слідчі столичної поліції завершили досудове розслідування відносно стоматолога, внаслідок дій якого загинула 48-річна пацієнтка.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що після того, як лікар ввів жінці три ін’єкції препарату для місцевої анестезії, вона втратила свідомість та в неї почались судоми. Згідно з висновком експертів, дані ознаки свідчили про виникнення анафілактоїдної реакції, яка є небезпечною для життя.

Згідно з клінічним протоколом, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України, у даному випадку лікар повинен був негайно надати пацієнтці необхідну екстрену медичну допомогу, яка полягала у введенні необхідних медичних препаратів. Однак чоловік проводив серцево-легеневу реанімацію та штучне дихання, які були проведені з порушенням стандартів надання медичної допомоги, у результаті чого жінка померла.

За даним фактом слідчими Подільського управління поліції здійснювалось досудове розслідування за ч. 1 ст. 140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником) Кримінального кодексу України.

Наразі матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до Подільського районного суду Києва.

Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у серпні 2018 року до Подільського управління поліції надійшла інформація про смерть жінки у приміщенні стоматологічного центру на вулиці Воздвиженській. Для з’ясування обставин за вказаною адресою виїжджали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції та судово-медичний експерт.

У жовтні 2020 року стоматологу було повідомлено про підозру.