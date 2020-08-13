У Києві кількість випадків Covid-19 перейшла межу в 10 тисяч



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За добу у Києві виявлено 133 хворих на коронавірус

Станом на ранок 13 серпня у Києві підтверджено 10002 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась на 133 особи. За попередню добу збільшення складало 182 особи.

Від початку епідемії у Києві одужали 3278 людей, померли 149 осіб (за добу 2).

У Київській області зафіксовано 4377 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 70 осіб. За попередню добу збільшення складало 68 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 3021 особа, померли 72 людини (за добу 1).

Загалом в Україні підтверджено 86140 випадків Covid-19. Протягом 12 серпня зафіксовано 1592 нових випадки коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 86140

Одужали 46216

Хворіють 37932

Померли 1992

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Як повідомлялося, станом на ранок 12 серпня у Києві було підтверджено 9869 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась на 182 особи.

У Київській області було зафіксовано 4307 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 68 осіб.

В Олександрівській клінічній лікарні Києва, яка визначена як профільна для прийому хворих на коронавірус, два корпуси майже повністю зайняті хворими на Covid-19.