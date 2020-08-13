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    Новини

    У Києві кількість випадків Covid-19 перейшла межу в 10 тисяч

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    У Києві кількість випадків Covid-19 перейшла межу в 10 тисяч

    За добу у Києві виявлено 133 хворих на коронавірус

    Станом на ранок 13 серпня у Києві підтверджено 10002 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась на 133 особи. За попередню добу збільшення складало 182 особи.

    Від початку епідемії у Києві одужали 3278 людей, померли 149 осіб (за добу 2).

    У Київській області зафіксовано 4377 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 70 осіб. За попередню добу збільшення складало 68 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 3021 особа, померли 72 людини (за добу 1).

    Загалом в Україні підтверджено 86140 випадків Covid-19. Протягом 12 серпня зафіксовано 1592 нових випадки коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      86140
    • Одужали
      46216
    • Хворіють
      37932
    • Померли
      1992

    Як повідомлялося, станом на ранок 12 серпня у Києві було підтверджено 9869 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась на 182 особи. 

    У Київській області було зафіксовано 4307 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 68 осіб. 

    В Олександрівській клінічній лікарні Києва, яка визначена як профільна для прийому хворих на коронавірус, два корпуси майже повністю зайняті хворими на Covid-19.

    Київ статистика Київщина епідемія кияни коронавірус
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