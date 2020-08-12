Два корпуси головної коронавірусної лікарні Києва забиті хворими



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До апарату штучної вентиляції легенів підключений один хворий

В реанімації Олександрівської лікарні перебувають 14 хворих на коронавірус

В Олександрівській клінічній лікарні Києва, яка визначена як профільна для прийому хворих на коронавірус, два корпуси майже повністю зайняті хворими на Covid-19. Про це головна лікарка Олександрівської лікарні Людмила Антоненко повідомила у коментарі телеканалу «Київ».

«В Олександрівській клінічній лікарні в першу хвилю прийому хворих підготовлено 250 ліжок, з них – 30 ліжок інтенсивної терапії. На сьогодні на лікуванні в лікарні знаходиться 131 хворий, з них 129 хворих на Covid-19 і два хворих тільки з підозрою», - розповіла вона.

Антоненко зазначила, що станом на 11 серпня вільних ліжок у лікарні 120 і 16 ліжок інтенсивного лікування.

При цьому головлікарка підтвердила, що в останні два тижні спостерігається зростання надходження хворих на коронавірусну хворобу. «Дійсно, майже два корпуси повністю зайняті хворими на корона вірусну хворобу: це інфекційний корпус, де 82 ліжка, і корпус, який ми на початку епідемії підготували, на 150 ліжок. Але у нас вільних ліжок 120 і ліжок інтенсивної терапії також достатньо», - сказала Антоненко.

Вона також повідомила, що наразі в реанімації знаходяться 14 хворих. До апарату штучної вентиляції легенів підключений один хворий. «Це всі хворі важкі, є критичні», - уточнила Антоненко.

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Як повідомлялося, станом на ранок 12 серпня у Києві підтверджено 9869 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась на 182 особи.

За минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.