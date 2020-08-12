Дев’ять регіонів та Київ не готові послаблювати карантин



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До послаблення карантину не готові Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Харківська, Чернівецька області та Київ

Станом на 12 серпня для послаблення протиепідемічних заходів необхідним критеріям не відповідають дев’ять регіонів України та Київ. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За даними відомства, не готові пом'якшувати обмеження:

Київ (завантаженість ліжок 50,17%) Волинська область (виявлення 13,74%); Житомирська область (виявлення 11,89%); Івано-Франківська область (виявлення 17,64%); Львівська область (завантаженість ліжок 52,81%); Одеська область (динаміка 27,23%); Рівненська область (виявлення 16,52%); Сумська область (динаміка 47,81%); Харківська область (виявлення 13,48%); Чернівецька область (виявлення 18,79%).

Зазначимо, що в Чернівецькій області вперше за довгий час показник завантаженості ліжок став нижче за 50%.

Найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу за минулу добу була зафіксована у Львівській, Івано-Франківській, Харківській та Одеській областях.

«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстрували: у Львівській області – 161, Одеській – 134, Харківській – 129, Івано-Франківській області – 114 випадків», – розповів очільник МОЗ Максим Степанов.

У МОЗ нагадали, що в регіонах зі значним поширенням Covid-19 має бути наявна одна з таких ознак:

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком Covid-19, становить більш як 50%;

у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком Covid-19, становить більш як 50%; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;

методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 становить більш як 11%.

12 серпня Кабінет міністрів затвердив нові підходи до визначення карантинних зон, відтепер це відбуватиметься за трьома показниками, один з яких – кількість хворих в адміністративно-територіальних одиницях.

Коронавірус в Україні

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Одужали 44934

Хворіють 36230

Померли 1951

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Як повідомлялося, в Україні станом на 12 серпня зафіксовано 1433 нових випадків коронавірусу, це на 275 випадків більше, ніж учора (1 158). Загалом одужали 45 686, за добу 1327 людей (вчора 387), летальних випадків – 1970, за добу - 19 (вчора 29).

Всього зафіксовано 84 548 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.