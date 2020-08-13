Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу виявлено 1592 нові випадки Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всього в Україні від початку пандемії зафіксовано 86 140 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію

Загалом з початку епідемії коронавірусу зафіксовано летальних випадків 1992

В Україні станом на ранок 13 серпня зафіксовано 1592 нові випадки коронавірусу, це на 159 випадків більше, ніж учора (275). Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Загалом летальних випадків від початку пандемії – 1992, за добу - 22 (вчора 19), одужало 46 216, за минулу добу 530, (вчора 387).

Всього зафіксовано 86 140 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Коронавірус в Україні

Всього 86140

Одужали 46216

Хворіють 37932

Померли 1992

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, в Україні станом на 12 серпня зафіксовано 1 433 нових випадків коронавірусу, це на 275 випадків більше, ніж у попередній день (1 158).

До відома, американський мільярдер і філантроп Білл Гейтс спрогнозував закінчення пандемії у 2021 році.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 13 серпня зафіксовано понад 20,8 мільйона випадків коронавірусу Covid-19. Загалом з 20 806 965 хворих на коронавірус 747 258 – людей померли, 13 706 688 - одужали. Протягом минулої доби у світі від Covid-19 померло 6 822 людини.

Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (5 360 302), Бразилія (3 170 474), Індія (2 395 471) та Росія (902 701).