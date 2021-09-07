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    У Києві комісія скасували результати конкурсу на посаду директора Голосіївського парку

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    Комісія скасувала результати конкурсу та призначила новий&nbsp; - У Києві комісія скасували результати конкурсу на посаду директора Голосіївського парку
    Комісія скасувала результати конкурсу та призначила новий 
    Фото: Kyivmaps

    Зараз обов’язки директора парку виконує Андрій Хрутьба

    Комісія Міндовкілля скасувала результати конкурсу на посаду директора Голосіївського парку столиці. Про це повідомляє активістка Альона Дєньга на сторінці у Facebook.

    За її словами, комісія оголосила новий конкурс та скасувала результати вже проведеного. На посаду директора парку претендували три кандидати – два співробітники парку з профільною освітою та колишній прокурор часів Януковича, який, за твердженням активістки, є другом забудовників.

    Зараз обов’язки директора парку виконує Андрій Хрутьба. Його підозрюють нібито в хабарництві.Активістка також висловила занепокоєння щодо можливих нових кандидатів на цю посаду. «Це поганий сигнал, який означає, що шукатимуть свого зручного кандидата. Тепер будуть уважніше, підберуть людину з чистою репутацією. Можливо АТОшника або якогось нерозбірливого еколога, щоб дискредитувати можливе невдоволення громади. Не зрозуміло хто складе йому конкуренцію з адекватних кандидатів, спеціалістів, які підуть захищати й розвивати нацпарк одиниці, а бариг, готових врізати заповідний ліс – тьма, тільки свисни. А найголовніше, ми не знаємо за якими такими критеріями кандидати стали «невідповідними», написала Дєньга.

    Нагадаємо, у конкурсі на посаду директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА переміг Олег Половинко.

    Також, стало відомо, хто очолить департамент транспортної інфраструктури Києва.

    Теги: конкурс КМДА
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    У Києві комісія скасували результати конкурсу на посаду директора Голосіївського парку