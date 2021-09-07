У Києві комісія скасували результати конкурсу на посаду директора Голосіївського парку
Зараз обов’язки директора парку виконує Андрій Хрутьба
Комісія Міндовкілля скасувала результати конкурсу на посаду директора Голосіївського парку столиці. Про це повідомляє активістка Альона Дєньга на сторінці у Facebook.
За її словами, комісія оголосила новий конкурс та скасувала результати вже проведеного. На посаду директора парку претендували три кандидати – два співробітники парку з профільною освітою та колишній прокурор часів Януковича, який, за твердженням активістки, є другом забудовників.
Зараз обов’язки директора парку виконує Андрій Хрутьба. Його підозрюють нібито в хабарництві.Активістка також висловила занепокоєння щодо можливих нових кандидатів на цю посаду. «Це поганий сигнал, який означає, що шукатимуть свого зручного кандидата. Тепер будуть уважніше, підберуть людину з чистою репутацією. Можливо АТОшника або якогось нерозбірливого еколога, щоб дискредитувати можливе невдоволення громади. Не зрозуміло хто складе йому конкуренцію з адекватних кандидатів, спеціалістів, які підуть захищати й розвивати нацпарк одиниці, а бариг, готових врізати заповідний ліс – тьма, тільки свисни. А найголовніше, ми не знаємо за якими такими критеріями кандидати стали «невідповідними», написала Дєньга.
Нагадаємо, у конкурсі на посаду директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА переміг Олег Половинко.
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