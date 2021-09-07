  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Кличко зустрівся з американським конгресменом Фітцпатріком, який підтримує Україну

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мер Києва відзначив допомогу Браяна Фітцпатріка у створенні Національного антикорупційного бюро України - Кличко зустрівся з американським конгресменом Фітцпатріком, який підтримує Україну
    Мер Києва відзначив допомогу Браяна Фітцпатріка у створенні Національного антикорупційного бюро України
    Фото: kyivcity.gov.ua

    Фітцпатрік запевнив у непохитності підтримки та подальшої допомоги США Україні

    Мер Києва Віталій Кличко зустрівся зі співголовою групи підтримки України в Палаті представників Конгресу США Браяном Фіцпатріком. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

    Віталій Кличко подякував конгресменові за послідовну підтримку України американськими партнерами.

    Зокрема, в ухваленні рішень щодо поставок в Україну летальної зброї, яка вкрай необхідна в умовах боротьби з російською агресією. А також – за підтримку у втіленні Україною необхідних реформ.

    «Ми знаємо вас як хорошого друга України і високо цінуємо ваші зусилля щодо розвитку конструктивних відносин між США та Україною. Я хочу особливо подякувати за те, що ви спрямовували зусилля Конгресу, аби передати Україні протитанкові ракети Javelin», – сказав мер Києва.

    Також Віталій Кличко відзначив допомогу Браяна Фітцпатріка у створенні Національного антикорупційного бюро України.

    «Я знаю, що ви були співробітником ФБР і маєте великий досвід боротьби з корупцією. Ми цінуємо американську підтримку процесу реформ в Україні. На жаль, цей процес відбувається нерівномірно і не так швидко, як хотілося б. Насамперед, ми змінюємо систему управління – застарілу, неефективну і корупційну. Тому розуміємо, що нам не обійтись без допомоги надійних партнерів, одним з яких є Сполучені Штати. В умовах, коли нам доводиться захищати свою свободу, протидіяти пропаганді й інформаційним маніпуляціям з боку російського агресора, найкращою відповіддю буде успішний економічний розвиток нашої держави і високий рівень життя українців», – підкреслив мер Києва.

    Віталій Кличко, який очолює Асоціацію міст України, також розповів про реформу децентралізації та виклики, з якими сьогодні стикається місцеве самоврядування.

    У свою чергу Браян Фітцпатрік розповів про свою діяльність у Конгресі та запевнив у непохитності підтримки та подальшої допомоги США Україні.

    «Дуже важливо, що Україна має двопартійну та двопалатну підтримку, ми і надалі готові підтримувати вашу країну», – сказав він.

    До слова, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією Конгресу США. Під час розмови сторони порушили низку питань, серед яких було й збереження санкційного тиску на «Північний потік – 2».

    Читайте також: Посольство США засудило напад на Порошенка
    Теги: Віталій Кличко США мер напад самоврядування КМДА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кличко зустрівся з американським конгресменом Фітцпатріком, який підтримує Україну