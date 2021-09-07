Кличко зустрівся з американським конгресменом Фітцпатріком, який підтримує Україну

Фітцпатрік запевнив у непохитності підтримки та подальшої допомоги США Україні

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся зі співголовою групи підтримки України в Палаті представників Конгресу США Браяном Фіцпатріком. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Віталій Кличко подякував конгресменові за послідовну підтримку України американськими партнерами.

Зокрема, в ухваленні рішень щодо поставок в Україну летальної зброї, яка вкрай необхідна в умовах боротьби з російською агресією. А також – за підтримку у втіленні Україною необхідних реформ.

«Ми знаємо вас як хорошого друга України і високо цінуємо ваші зусилля щодо розвитку конструктивних відносин між США та Україною. Я хочу особливо подякувати за те, що ви спрямовували зусилля Конгресу, аби передати Україні протитанкові ракети Javelin», – сказав мер Києва.

Також Віталій Кличко відзначив допомогу Браяна Фітцпатріка у створенні Національного антикорупційного бюро України.

«Я знаю, що ви були співробітником ФБР і маєте великий досвід боротьби з корупцією. Ми цінуємо американську підтримку процесу реформ в Україні. На жаль, цей процес відбувається нерівномірно і не так швидко, як хотілося б. Насамперед, ми змінюємо систему управління – застарілу, неефективну і корупційну. Тому розуміємо, що нам не обійтись без допомоги надійних партнерів, одним з яких є Сполучені Штати. В умовах, коли нам доводиться захищати свою свободу, протидіяти пропаганді й інформаційним маніпуляціям з боку російського агресора, найкращою відповіддю буде успішний економічний розвиток нашої держави і високий рівень життя українців», – підкреслив мер Києва.

Віталій Кличко, який очолює Асоціацію міст України, також розповів про реформу децентралізації та виклики, з якими сьогодні стикається місцеве самоврядування.

У свою чергу Браян Фітцпатрік розповів про свою діяльність у Конгресі та запевнив у непохитності підтримки та подальшої допомоги США Україні.

«Дуже важливо, що Україна має двопартійну та двопалатну підтримку, ми і надалі готові підтримувати вашу країну», – сказав він.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією Конгресу США. Під час розмови сторони порушили низку питань, серед яких було й збереження санкційного тиску на «Північний потік – 2».

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