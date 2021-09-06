У Кличка вручили нагороди призерам Олімпійських ігор у Токіо (фото)

П’ятеро спортсменів-киян, які вибороли з 3 до 6 місця, та 7 тренерів отримали грошову винагороду

Мер Києва Віталій Кличко у столичній мерії зустрівся з киянами-призерами Ігор ХХХІІ Олімпіади в Токіо та нагородив спортсменів і їх тренерів. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

П’ятеро спортсменів-киян, які вибороли з 3 до 6 місця, та 7 тренерів отримали грошову винагороду. А двоє бронзових призерів – також і відзнаку Київського міського голови «Знак Пошани».

«Кожна олімпійська нагорода – це свідчення вашого таланту, працездатності та волі до перемоги. Ми спостерігали за майстерним виступом Ігоря Рейзліна, який завоював першу в історії незалежної України олімпійську медаль в індивідуальній чоловічій шпазі. Ми всі разом аплодували Дар’ї Білодід, яка на останній хвилині поєдинку пішла в наступ та перемогла, завоювавши бронзову нагороду Олімпіади. Так, всі хвилювання вже у спогадах, але кожного разу, коли синьо-жовтий прапор здіймався над олімпійськими аренами Токіо, ми відчували гордість за вас і за Україну», – сказав мер Києва.

Віталій Кличко подякував спортсменам за нову сторінку в історії олімпійського руху, в яку назавжди вписані їхні імена. Та зауважив, що олімпійці ще раз продемонстрували, що попри труднощі кияни та українці – завжди серед найкращих.

Віталій Кличко також відзначив блискучий виступ і українських паралімпійців. Та зазначив, що і кияни-паралімпійці отримають від міської влади грошову винагороду.

«Ще раз дякую за вашу відданість спорту і силу волі! Бажаю вам миру, здоров’я та оптимізму, завжди блискучої форми та нових яскравих перемог!» – звернувся до спортсменів Віталій Кличко.

«19 медалей – це, справді, гарний виступ наших олімпійців. Ми пишаємося їхніми досягненнями. Дуже важливо гідно оцінювати працю спортсменів. І я хотів би подякувати Віталію Кличку за сьогоднішню зустріч і за високу оцінку заслуг наших спортсменів», – сказав президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, який також взяв участь у зустрічі.

Усього в складі української збірної було 38 киян-олімпійців. Нагородили 5 олімпійських призерів: Ігоря Рейзліна (фехтування), Дар’ю Білодід (дзюдо), Ірину Геращенко (легка атлетика, стрибки у висоту), Якова Хаммо (дзюдо), Любов Басову (велоспорт-трек).

Так, за третє місце на Олімпіаді спортсмени отримали від міста 500 тис. грн, за четверте – 400 тис. грн, п’яте – 300 тис. грн, за шосте місце – 200 тис. грн.

Тренери олімпійців отримали від 75 до 325 тис. грн грошової винагороди.

Усього міська влада на матеріальну підтримку олімпійців та їхніх тренерів виділила 3 млн 150 тис. грн.