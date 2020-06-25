У Києві мотоцикл влетів у Toyota Camry (фото)



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ДТП на Дніпровській набережній Фото: Київ оперативний

Внаслідок ДТП постраждав водій мотоцикла

У четвер, 25 червня, на Дніпровській набережній поблизу ТЦ RiverMall у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та мотоцикла

Про це повідомляють «Вартові Еспресо».

За попередніми даними, на світлофорі автомобіль Toyota Camry виїжджав із другорядної вулиці, в цей час по набережній зі сторони проспекту Бажана рухався мотоцикліст.

Мотоцикл врізався у лівий бік автомобіля. Внаслідок зіткнення постраждав водій мотоцикла, його госпіталізовано.

Як повідомляє «Київ оперативний», за кермом мотоцикла була жінка.

На місці аварії працює патрульна поліція та слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, 24 червня у Борисполі сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Водій Toyota Avensis не уступив дорогу Honda Accord.