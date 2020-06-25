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    Новини

    У Києві мотоцикл влетів у Toyota Camry (фото)

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    ДТП на Дніпровській набережній - У Києві мотоцикл влетів у Toyota Camry (фото)
    ДТП на Дніпровській набережній
    Фото: Київ оперативний

    Внаслідок ДТП постраждав водій мотоцикла

    У четвер, 25 червня, на Дніпровській набережній поблизу ТЦ RiverMall у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та мотоцикла

    Про це повідомляють «Вартові Еспресо».

    За попередніми даними, на світлофорі автомобіль Toyota Camry виїжджав із другорядної вулиці, в цей час по набережній зі сторони проспекту Бажана рухався мотоцикліст.

    Мотоцикл врізався у лівий бік автомобіля. Внаслідок зіткнення постраждав водій мотоцикла, його госпіталізовано.

    Як повідомляє «Київ оперативний», за кермом мотоцикла була жінка.

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    У Києві мотоцикл влетів у Toyota Camry (фото)
    У Києві мотоцикл влетів у Toyota Camry (фото)

    На місці аварії працює патрульна поліція та слідчо-оперативна група.

    Як повідомлялося, 24 червня у Борисполі сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Водій Toyota Avensis не уступив дорогу Honda Accord. 

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль мотоцикл
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