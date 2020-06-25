Mercedes з бджолами потрапив у смертельну ДТП у Дніпрі



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Водій мікроавтобусу Mercedes Vito загинув

Із пошкоджених вуликів вилетіла велика кількість бджіл та почали жалити людей

Вранці у четвер у Дніпрі сталася масштабна ДТП, в якій одна людина загинула і ще двоє постраждали. Про це повідомляє Інформатор 25 червня.

Близько 4:20 на перехресті вулиці Байкальської і проспекту Слобожанського зіткнулися вантажівка DAF і мікроавтобус Mercedes Vito.

«За попередньою інформацією, DAF, завантажений піском, рухався по вулиці Байкальській в сторону Журналістів. У цей час по Слобожанській їхав Mercedes з причепом, в якому були вулики з бджолами. В результаті на перехресті автомобілі зіткнулися. Від удару вантажівка перекинулася, розсипала пісок і повністю перекрила дорогу на Байкальській в сторону вулиці Журналістів», - йдеться в повідомленні.

На місце аварії прибули співробітники поліції, ДСНС і бригади швидкої допомоги. У Mercedes перебували три людини, одна з яких - дитина. Її і ще одного пасажира госпіталізували з травмами. Водій мікроавтобуса загинув.

Вулики також пошкодилися. З них вилетіла велика кількість бджіл, які почали жалити людей навколо.