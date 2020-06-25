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    Mercedes з бджолами потрапив у смертельну ДТП у Дніпрі

    • Розсилка
    Водій мікроавтобусу&nbsp;Mercedes Vito загинув - Mercedes з бджолами потрапив у смертельну ДТП у Дніпрі
    Водій мікроавтобусу Mercedes Vito загинув

    Із пошкоджених вуликів вилетіла велика кількість бджіл та почали жалити людей

    Вранці у четвер у Дніпрі сталася масштабна ДТП, в якій одна людина загинула і ще двоє постраждали. Про це повідомляє Інформатор 25 червня.

    Близько 4:20 на перехресті вулиці Байкальської і проспекту Слобожанського зіткнулися вантажівка DAF і мікроавтобус Mercedes Vito.

    «За попередньою інформацією, DAF, завантажений піском, рухався по вулиці Байкальській в сторону Журналістів. У цей час по Слобожанській їхав Mercedes з причепом, в якому були вулики з бджолами. В результаті на перехресті автомобілі зіткнулися. Від удару вантажівка перекинулася, розсипала пісок і повністю перекрила дорогу на Байкальській в сторону вулиці Журналістів», - йдеться в повідомленні.

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    Mercedes з бджолами потрапив у смертельну ДТП у Дніпрі
    Mercedes з бджолами потрапив у смертельну ДТП у Дніпрі
    Mercedes з бджолами потрапив у смертельну ДТП у Дніпрі
    Mercedes з бджолами потрапив у смертельну ДТП у Дніпрі
    Mercedes з бджолами потрапив у смертельну ДТП у Дніпрі
    Mercedes з бджолами потрапив у смертельну ДТП у Дніпрі
    Mercedes з бджолами потрапив у смертельну ДТП у Дніпрі
    Mercedes з бджолами потрапив у смертельну ДТП у Дніпрі
    Mercedes з бджолами потрапив у смертельну ДТП у Дніпрі
    Mercedes з бджолами потрапив у смертельну ДТП у Дніпрі
    Mercedes з бджолами потрапив у смертельну ДТП у Дніпрі
    Mercedes з бджолами потрапив у смертельну ДТП у Дніпрі
    Mercedes з бджолами потрапив у смертельну ДТП у Дніпрі
    Mercedes з бджолами потрапив у смертельну ДТП у Дніпрі
    Mercedes з бджолами потрапив у смертельну ДТП у Дніпрі

    На місце аварії прибули співробітники поліції, ДСНС і бригади швидкої допомоги. У Mercedes перебували три людини, одна з яких - дитина. Її і ще одного пасажира госпіталізували з травмами. Водій мікроавтобуса загинув.

    Вулики також пошкодилися. З них вилетіла велика кількість бджіл, які почали жалити людей навколо.

     

    ДТП Дніпро водій автомобіль
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