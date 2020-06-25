З початку року на дорогах Київщини «лихачі» влаштували майже 800 ДТП



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ДТП на трасі Київ - Ковель Фото: Патрульна поліція Київської області

У ДТП через перевищення швидкості загинули 13 людей

З початку 2020 року на дорогах Київської області сталося 764 дорожньо-транспортних пригод через перевищення безпечної швидкості.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

124 з цих ДТП – з потерпілими. У них травмувались 166 учасників руху, а 13 - загинули.

Також патрульні повідомили, що лише з 1 червня винесли понад 800 постанов за перевищення швидкості.

«Дотримання швидкісного режиму вкрай необхідне для того, щоб перебувати в безпеці на дорозі. Та й просто для того, аби доїхати до місця призначення», - зазначили в Патрульній поліції.

Як повідомлялося, у ніч на 24 червня на автодорозі Київ-Одеса (біля смт Терезине) зіткнулися вантажні автомобілі MAN та Volvo.

23 червня на автодорозі Київ – Ковель – Яготин сталося лобове зіткнення двох авто Audi та Peugeot.

24 червня на Столичному шосе сталася ДТП за участю легкового автомобіля Opel Astra та маршрутного автобусу Mercedes.