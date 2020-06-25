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    З початку року на дорогах Київщини «лихачі» влаштували майже 800 ДТП

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    ДТП на трасі Київ - Ковель - З початку року на дорогах Київщини «лихачі» влаштували майже 800 ДТП
    ДТП на трасі Київ - Ковель
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    У ДТП через перевищення швидкості загинули 13 людей

    З початку 2020 року на дорогах Київської області сталося 764 дорожньо-транспортних пригод через перевищення безпечної швидкості.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    124 з цих ДТП – з потерпілими. У них травмувались 166 учасників руху, а 13 - загинули.

    Також патрульні повідомили, що лише з 1 червня винесли понад 800 постанов за перевищення швидкості.

    «Дотримання швидкісного режиму вкрай необхідне для того, щоб перебувати в безпеці на дорозі. Та й просто для того, аби доїхати до місця призначення», - зазначили в Патрульній поліції.

    Як повідомлялося, у ніч на 24 червня на автодорозі Київ-Одеса (біля смт Терезине) зіткнулися вантажні автомобілі MAN та Volvo.

    23 червня на автодорозі Київ – Ковель – Яготин сталося лобове зіткнення двох авто Audi та Peugeot.

    24 червня на Столичному шосе сталася ДТП за участю легкового автомобіля Opel Astra та маршрутного автобусу Mercedes.

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