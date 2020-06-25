З початку року на дорогах Київщини «лихачі» влаштували майже 800 ДТП
У ДТП через перевищення швидкості загинули 13 людей
З початку 2020 року на дорогах Київської області сталося 764 дорожньо-транспортних пригод через перевищення безпечної швидкості.
Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.
124 з цих ДТП – з потерпілими. У них травмувались 166 учасників руху, а 13 - загинули.
Також патрульні повідомили, що лише з 1 червня винесли понад 800 постанов за перевищення швидкості.
«Дотримання швидкісного режиму вкрай необхідне для того, щоб перебувати в безпеці на дорозі. Та й просто для того, аби доїхати до місця призначення», - зазначили в Патрульній поліції.
Як повідомлялося, у ніч на 24 червня на автодорозі Київ-Одеса (біля смт Терезине) зіткнулися вантажні автомобілі MAN та Volvo.
23 червня на автодорозі Київ – Ковель – Яготин сталося лобове зіткнення двох авто Audi та Peugeot.
24 червня на Столичному шосе сталася ДТП за участю легкового автомобіля Opel Astra та маршрутного автобусу Mercedes.